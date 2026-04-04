Saltillo: Provoca choque múltiple y vuelca en la Vista Hermosa

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Saltillo
/ 4 abril 2026
    Saltillo: Provoca choque múltiple y vuelca en la Vista Hermosa
    El automóvil, terminó volcado tras el impacto contra un taller y otro coche que permanecía estacionado. FRANCISCO VALDÉS
    Saltillo: Provoca choque múltiple y vuelca en la Vista Hermosa
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    Saltillo: Provoca choque múltiple y vuelca en la Vista Hermosa

El conductor presuntamente alcoholizado huyó del lugar tras el accidente y dejó a su acompañante lesionado

En Saltillo, un conductor presuntamente alcoholizado provocó un choque múltiple con volcadura la noche del viernes en la colonia Vista Hermosa. El accidente ocurrió alrededor de las 21:30 horas, cuando el vehículo circulaba por la avenida Central, de sur a norte.

Según los vecinos del lugar, al llegar al cruce con la calle Dieciocho, el conductor perdió el control, aparentemente por el exceso de velocidad. Luego, salió del camino y golpeo contra la pared de un taller, así como con un vehículo Seat Ibiza estacionado.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/carambola-en-muzquiz-deja-multiples-lesionados-DI19777510

Tras el doble impacto, la unidad terminó volcada, mientras que el auto afectado fue proyectado varios metros y giró sobre su eje. El conductor resultó lesionado en el antebrazo derecho; sin embargo, logró salir por su propio pie y se retiró del lugar.

En el sitio dejó a su acompañante, quien fue asegurado por elementos de Tránsito Municipal. La circulación fue cerrada por más de una hora debido a que los vehículos involucrados quedaron atravesados sobre la vialidad.

Las unidades fueron aseguradas y puestas a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE).

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