Saltillo: Provoca choque múltiple y vuelca en la Vista Hermosa

En Saltillo, un conductor presuntamente alcoholizado provocó un choque múltiple con volcadura la noche del viernes en la colonia Vista Hermosa. El accidente ocurrió alrededor de las 21:30 horas, cuando el vehículo circulaba por la avenida Central, de sur a norte.

Según los vecinos del lugar, al llegar al cruce con la calle Dieciocho, el conductor perdió el control, aparentemente por el exceso de velocidad. Luego, salió del camino y golpeo contra la pared de un taller, así como con un vehículo Seat Ibiza estacionado.