Saltillo: Provoca choque múltiple y vuelca en la Vista Hermosa
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El conductor presuntamente alcoholizado huyó del lugar tras el accidente y dejó a su acompañante lesionado
En Saltillo, un conductor presuntamente alcoholizado provocó un choque múltiple con volcadura la noche del viernes en la colonia Vista Hermosa. El accidente ocurrió alrededor de las 21:30 horas, cuando el vehículo circulaba por la avenida Central, de sur a norte.
Según los vecinos del lugar, al llegar al cruce con la calle Dieciocho, el conductor perdió el control, aparentemente por el exceso de velocidad. Luego, salió del camino y golpeo contra la pared de un taller, así como con un vehículo Seat Ibiza estacionado.
Tras el doble impacto, la unidad terminó volcada, mientras que el auto afectado fue proyectado varios metros y giró sobre su eje. El conductor resultó lesionado en el antebrazo derecho; sin embargo, logró salir por su propio pie y se retiró del lugar.
En el sitio dejó a su acompañante, quien fue asegurado por elementos de Tránsito Municipal. La circulación fue cerrada por más de una hora debido a que los vehículos involucrados quedaron atravesados sobre la vialidad.
Las unidades fueron aseguradas y puestas a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE).