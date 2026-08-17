Lobo mexicano enfrenta el reto de recuperar su población

Hoy se conmemora el Día Internacional del Lobo, una fecha que llama la atención sobre la situación que enfrenta esta especie y, particularmente, el lobo mexicano, que continúa en peligro de extinción en el País. El Museo del Desierto de Saltillo participa activamente en el Programa de Recuperación del Lobo Mexicano, mediante la coordinación de esfuerzos con instituciones públicas y privadas de México y Estados Unidos.

En sus instalaciones, el museo alberga ejemplares de esta especie y participa en las labores de cuidado y conservación, como parte de las acciones encaminadas a favorecer su supervivencia. El Museo del Desierto en Saltillo alberga tradicionalmente a un grupo cercano a 18 ejemplares de lobo gris mexicano en sus albergues. Esta población cambia de forma constante debido a nuevos nacimientos y traslados para la conservación de la especie. UNA ESPECIE AL BORDE DEL EXTERMINIO El lobo gris mexicano (Canis lupus baileyi) fue llevado al límite del exterminio durante las décadas de 1970 y 1980, como consecuencia de las acciones de persecución que redujeron de manera drástica sus poblaciones.

Actualmente, el trabajo de especialistas, médicos veterinarios y biólogos ha permitido generar nuevas oportunidades para la recuperación de la especie, a través de programas de reproducción, manejo y conservación. El Museo del Desierto destacó la importancia de mantener la colaboración entre instituciones de ambos países para fortalecer las acciones encaminadas a preservar al lobo mexicano y favorecer su