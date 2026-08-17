Lobo mexicano enfrenta el reto de recuperar su población

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Lobo mexicano enfrenta el reto de recuperar su población
    El Museo del Desierto participa en el Programa de Recuperación del Lobo Mexicano y mantiene ejemplares bajo cuidado especializado. CORTESÍA

Especialistas mantienen acciones para preservar a una de las especies más emblemáticas de la fauna nacional

Hoy se conmemora el Día Internacional del Lobo, una fecha que llama la atención sobre la situación que enfrenta esta especie y, particularmente, el lobo mexicano, que continúa en peligro de extinción en el País.

El Museo del Desierto de Saltillo participa activamente en el Programa de Recuperación del Lobo Mexicano, mediante la coordinación de esfuerzos con instituciones públicas y privadas de México y Estados Unidos.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/monclova/coahuila-fundacion-frichem-rechaza-acusaciones-y-promete-responder-ante-la-justicia-por-53-perros-LA22885187

En sus instalaciones, el museo alberga ejemplares de esta especie y participa en las labores de cuidado y conservación, como parte de las acciones encaminadas a favorecer su supervivencia.

El Museo del Desierto en Saltillo alberga tradicionalmente a un grupo cercano a 18 ejemplares de lobo gris mexicano en sus albergues. Esta población cambia de forma constante debido a nuevos nacimientos y traslados para la conservación de la especie.

UNA ESPECIE AL BORDE DEL EXTERMINIO

El lobo gris mexicano (Canis lupus baileyi) fue llevado al límite del exterminio durante las décadas de 1970 y 1980, como consecuencia de las acciones de persecución que redujeron de manera drástica sus poblaciones.

$!Varias camadas han nacido en cautiverio en el Museo del Desierto.
Varias camadas han nacido en cautiverio en el Museo del Desierto. CORTESÍA

Actualmente, el trabajo de especialistas, médicos veterinarios y biólogos ha permitido generar nuevas oportunidades para la recuperación de la especie, a través de programas de reproducción, manejo y conservación.

El Museo del Desierto destacó la importancia de mantener la colaboración entre instituciones de ambos países para fortalecer las acciones encaminadas a preservar al lobo mexicano y favorecer su

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Especies En Peligro De Extinción
Fauna

Organizaciones


Mude

Apolonio Alvarado

Apolonio Alvarado

Cada historia narrada por VANGUARDIA durante los últimos 45 años pasaron por el ojo y el visto bueno de Alvarado, adaptándose a los retos que ha enfrentado tanto el medio como el periodismo en general

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Andy y la sombra en el muro

Andy y la sombra en el muro
true

De aquel Andy presidenciable...
true

POLITICÓN: Tribunal Electoral de Coahuila confirma fracaso de Morena en elección de diputados
El bebé fue trasladado de urgencia a la Clínica Uno del IMSS, pero murió horas después debido a la gravedad de sus lesiones.

Saltillo: muere bebé de dos meses en el hospital; salió proyectado de los brazos de su madre tras accidente
Una madre de familia denunció en redes un presunto engaño relacionado con la renta de una vivienda y advirtió a otros usuarios sobre el caso.

Monclova: soldado es señalado por madre de familia por supuesto fraude en renta de casa
La portera saltillense aparece entre las tres guardametas elegidas por Doriva Bueno para el Mundial.

¡A Polonia! Saltillense Mariangela Medina cumple el sueño mundialista con México Sub-20
Jared Kushner (segundo por la izquierda), yerno del presidente de Estados Unidos, se reunió con líderes egipcios para hablar sobre las conversaciones de paz entre Israel y Hamás.

Los aliados árabes se unen a Trump para pedirle a Israel que abandone su oposición al plan de paz de Gaza
El movimiento naval estadounidense coincide con los nuevos ejercicios navales que China llevó a cabo como demostración de fuerza contra Filipinas y Japón, dos aliados clave de Estados Unidos.

El ejército estadounidense retira su último portaaviones del Pacífico para priorizar las operaciones en Irán