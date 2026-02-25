Localizan a adulto mayor sin vida, en Saltillo

Sin vida y tendido en el suelo de su propia casa fue localizado el cuerpo de un adulto mayor durante la tarde de este miércoles.

De acuerdo con información de oficiales de la Policía Municipal, don Gustavo N., de 80 años de edad, llevaba varias horas sin ser visto por sus familiares. Cerca de las 4:30 de la tarde acudieron a buscarlo al domicilio marcado con el número 167, ubicado en la avenida Chapultepec y Felipe Ángeles, en la colonia Los Ángeles.

Uno de sus hermanos tocó la puerta principal; al no obtener respuesta, se asomó a través de una ventana. Al no responder a ningún llamado, lo observó a lo lejos tirado en el suelo. No pudieron ingresar a la habitación, ya que estaba cerrada y no contaban con llaves. El familiar indicó que su hermano padecía diabetes mellitus tipo 2, por lo que llamó al sistema de emergencias 911 para solicitar la presencia del personal de Bomberos.

Al lugar acudió una unidad de rescate, cuyos paramédicos lograron abrir la puerta principal. Tras confirmar el fallecimiento, descartaron signos de violencia o estado de putrefacción; sin embargo, ordenaron el desalojo de las personas para proceder con el aseguramiento del domicilio. Detectives de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) clasificaron el fallecimiento como natural, sin necesidad de ordenar el traslado del cuerpo para la práctica de la necropsia.