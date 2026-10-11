Localizan a mujer sin vida dentro de su domicilio en Saltillo; expresó tener muchos problemas

Una mujer de 35 años fue encontrada sin vida en su domicilio, ubicado en el cruce de las calles Patos y José López Portillo, en la colonia Valle de las Aves en Saltillo. Personal de la Fiscalía de Feminicidios acudió al lugar para tomar conocimiento de los hechos y realizar las diligencias correspondientes. De acuerdo con la información recabada, la mañana de ayer domingo 11 de octubre, alrededor de las 09:30 horas, Ana Gabriela ¨N¨ llamó por teléfono a su hermana, Silvia Esmeralda, para pedirle dinero con el que comprar una cerveza. Durante la conversación, también le pidió que se hiciera cargo de su nieto, Irving de Jesús, y le comentó que tenía muchos problemas. Su hermana pensó que se encontraba bajo los efectos del alcohol y no dimensionó la situación.

Cerca de una hora después, Silvia acudió a la vivienda para buscarla. Al no recibir respuesta, ingresó al inmueble y encontró a su hermana suspendida con una extensión eléctrica. La familiar la descolgó y la recostó sobre una cama, además de solicitar apoyo a través del Sistema de Emergencias 911. Según los testimonios recabados, Ana Gabriela habría consumido bebidas alcohólicas durante la noche anterior en compañía de su pareja, Juan ¨N¨, y otras personas. Los presentes habrían continuado bebiendo hasta la mañana, cuando la pareja y los demás se retiraron a otro domicilio para seguir tomando, mientras ella permaneció sola en la vivienda.