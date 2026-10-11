Localizan a mujer sin vida dentro de su domicilio en Saltillo; expresó tener muchos problemas

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    Localizan a mujer sin vida dentro de su domicilio en Saltillo; expresó tener muchos problemas
    Personal de la Fiscalía y de la Agencia de Investigación Criminal tomó conocimiento de los hechos. JUAN FRANCISCO VALDÉS

La víctima llamó a su hermana la mañana del domingo para pedirle dinero y confiarle el cuidado de su nieto; horas después, la familiar acudió a buscarla y encontró la escena

Una mujer de 35 años fue encontrada sin vida en su domicilio, ubicado en el cruce de las calles Patos y José López Portillo, en la colonia Valle de las Aves en Saltillo. Personal de la Fiscalía de Feminicidios acudió al lugar para tomar conocimiento de los hechos y realizar las diligencias correspondientes.

De acuerdo con la información recabada, la mañana de ayer domingo 11 de octubre, alrededor de las 09:30 horas, Ana Gabriela ¨N¨ llamó por teléfono a su hermana, Silvia Esmeralda, para pedirle dinero con el que comprar una cerveza. Durante la conversación, también le pidió que se hiciera cargo de su nieto, Irving de Jesús, y le comentó que tenía muchos problemas. Su hermana pensó que se encontraba bajo los efectos del alcohol y no dimensionó la situación.

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Cerca de una hora después, Silvia acudió a la vivienda para buscarla. Al no recibir respuesta, ingresó al inmueble y encontró a su hermana suspendida con una extensión eléctrica. La familiar la descolgó y la recostó sobre una cama, además de solicitar apoyo a través del Sistema de Emergencias 911.

Según los testimonios recabados, Ana Gabriela habría consumido bebidas alcohólicas durante la noche anterior en compañía de su pareja, Juan ¨N¨, y otras personas. Los presentes habrían continuado bebiendo hasta la mañana, cuando la pareja y los demás se retiraron a otro domicilio para seguir tomando, mientras ella permaneció sola en la vivienda.

$!Autoridades acudieron a una vivienda de la colonia Valle de las Aves tras el reporte de una mujer sin vida.
Autoridades acudieron a una vivienda de la colonia Valle de las Aves tras el reporte de una mujer sin vida. JUAN FRANCISCO VALDÉS

Paramédicos de la Secretaría de Salud acudieron al lugar y confirmaron que la mujer ya no contaba con signos vitales. Posteriormente, elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y de la Policía Preventiva Municipal acordonaron el área para permitir las labores periciales.

Durante la inspección, el personal de Servicios Periciales registró como indicios el cuerpo de la mujer, una extensión eléctrica de color negro y dos clavos metálicos anclados en una pared. No se localizó algún mensaje póstumo. Finalmente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para practicar la necropsia de ley y establecer las causas del fallecimiento.

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