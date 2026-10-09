Localizan a una mujer sin vida al interior de su casa, en Saltillo

Una mujer de 70 años fue encontrada sin vida al interior de su domicilio, ubicado en la colonia Jardines Coloniales. El cuerpo se encontraba sobre un charco de sangre, por lo que se movilizaron las autoridades tras recibir el reporte de emergencia.

El llamado ingresó al sistema de emergencias 911, lo que provocó la movilización de los cuerpos de emergencia hasta el inmueble situado en la calle Galerías, entre avenida Campanares y calzada de los Tejados.

La víctima fue identificada como Julia N., de 70 años, quien, de acuerdo con sus familiares, padecía diversos problemas de salud. También señalaron que presentaba delirios de persecución y que días antes había comentado a algunos vecinos que le habían robado.

El domicilio contaba con cámaras de seguridad para mantener vigilada la vivienda, una de ellas instalada en el acceso principal y otra más en el interior del inmueble.

De acuerdo con las primeras indagatorias, la mujer presuntamente habría sufrido una caída de su propia altura mientras se encontraba en la sala. Como consecuencia, habría recibido un golpe en la parte posterior del cráneo.