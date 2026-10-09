Localizan a una mujer sin vida al interior de su casa, en Saltillo
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Se investiga un posible accidente doméstico, ya que al parecer sufrió una caída
Una mujer de 70 años fue encontrada sin vida al interior de su domicilio, ubicado en la colonia Jardines Coloniales. El cuerpo se encontraba sobre un charco de sangre, por lo que se movilizaron las autoridades tras recibir el reporte de emergencia.
El llamado ingresó al sistema de emergencias 911, lo que provocó la movilización de los cuerpos de emergencia hasta el inmueble situado en la calle Galerías, entre avenida Campanares y calzada de los Tejados.
La víctima fue identificada como Julia N., de 70 años, quien, de acuerdo con sus familiares, padecía diversos problemas de salud. También señalaron que presentaba delirios de persecución y que días antes había comentado a algunos vecinos que le habían robado.
El domicilio contaba con cámaras de seguridad para mantener vigilada la vivienda, una de ellas instalada en el acceso principal y otra más en el interior del inmueble.
De acuerdo con las primeras indagatorias, la mujer presuntamente habría sufrido una caída de su propia altura mientras se encontraba en la sala. Como consecuencia, habría recibido un golpe en la parte posterior del cráneo.
En el piso se encontraron rastros de sangre y, según las primeras observaciones, la mujer aparentemente intentó arrastrarse para llegar hasta el sofá, sin lograr incorporarse nuevamente.
Al percatarse de lo sucedido, sus familiares solicitaron una ambulancia; sin embargo, a su llegada, paramédicos de la Secretaría de Salud confirmaron que la mujer ya no contaba con signos vitales.
Elementos de la Policía Preventiva Municipal acudieron al lugar y, en coordinación con las autoridades correspondientes, facilitaron el acceso al personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado (FGE), encargado de realizar las diligencias.
Tras el hallazgo, también se presentó personal del área de Feminicidios para tomar conocimiento de los hechos y participar en las investigaciones. El área fue acordonada mientras los peritos recababan indicios para establecer las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento.
Entre las diligencias se contempló la revisión de las cámaras de seguridad instaladas en el domicilio, con el objetivo de obtener información que permita determinar si la muerte fue consecuencia de un accidente o si existió alguna otra circunstancia.
Asimismo, las autoridades observaron documentos desordenados sobre el sofá, situación que también podría ser revisada como parte de las investigaciones.
Finalmente, el cuerpo de la mujer fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), donde se le practicará la necropsia de ley para determinar oficialmente las causas del fallecimiento.