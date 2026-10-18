Localizan sin vida a joven en casa de su novio en Saltillo; él queda bajo investigación

Viridiana Elizabeth ¨N¨ fue localizada sin vida al interior de una vivienda donde vivía su pareja, Issac, luego de que acudiera al domicilio para visitarlo y terminara encerrada en una habitación del segundo piso. El caso movilizó a corporaciones de emergencia y autoridades ministeriales, que iniciaron las investigaciones para esclarecer las circunstancias de su muerte, en Saltillo. De acuerdo con las primeras indagatorias, la joven llegó a la casa de su novio, ubicada entre las calles 18 y 35, pero al arribar únicamente se encontraba la madre de Issac. La mujer le permitió quedarse en espera de que su pareja regresara, por lo que Viridiana subió a uno de los cuartos de la planta alta y comentó que se quedaría a dormir antes de cerrar la puerta.

Cerca de la medianoche, Issac llegó al domicilio y se acostó en una habitación de la planta baja. Minutos después, su madre lo despertó para avisarle que Viridiana se encontraba en el cuarto de arriba. Al subir y abrir la puerta, el joven la encontró suspendida, por lo que solicitó ayuda a través del Sistema de Emergencias 911 alrededor de las 01:50 horas.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar; sin embargo, poco pudieron hacer, pues la joven ya no contaba con signos vitales. Horas más tarde, familiares de Viridiana llegaron al domicilio y señalaron que, en ocasiones anteriores, la joven había regresado a casa con golpes en el rostro, aunque dijeron desconocer quién se los ocasionaba. A raíz de estos señalamientos, Issac fue detenido y trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado en calidad de investigado, sin que ello implique que se haya determinado su responsabilidad. Personal de Servicios Periciales realizó las diligencias correspondientes y ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense, donde se llevarán a cabo los procedimientos necesarios para establecer las causas de la muerte.