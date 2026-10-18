Localizan sin vida a joven en casa de su novio en Saltillo; él queda bajo investigación

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    Localizan sin vida a joven en casa de su novio en Saltillo; él queda bajo investigación
    Autoridades ministeriales iniciaron las investigaciones tras el reporte de una joven sin vida en una vivienda. MARTRÍN ROJAS

Familiares señalaron que Viridiana Elizabeth había regresado anteriormente con lesiones en el rostro; peritos trasladaron el cuerpo al Semefo para determinar las causas del fallecimiento

Viridiana Elizabeth ¨N¨ fue localizada sin vida al interior de una vivienda donde vivía su pareja, Issac, luego de que acudiera al domicilio para visitarlo y terminara encerrada en una habitación del segundo piso. El caso movilizó a corporaciones de emergencia y autoridades ministeriales, que iniciaron las investigaciones para esclarecer las circunstancias de su muerte, en Saltillo.

De acuerdo con las primeras indagatorias, la joven llegó a la casa de su novio, ubicada entre las calles 18 y 35, pero al arribar únicamente se encontraba la madre de Issac. La mujer le permitió quedarse en espera de que su pareja regresara, por lo que Viridiana subió a uno de los cuartos de la planta alta y comentó que se quedaría a dormir antes de cerrar la puerta.

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Cerca de la medianoche, Issac llegó al domicilio y se acostó en una habitación de la planta baja. Minutos después, su madre lo despertó para avisarle que Viridiana se encontraba en el cuarto de arriba. Al subir y abrir la puerta, el joven la encontró suspendida, por lo que solicitó ayuda a través del Sistema de Emergencias 911 alrededor de las 01:50 horas.

$!Personal de Servicios Periciales realizó las diligencias correspondientes y trasladó el cuerpo al Servicio Médico Forense para establecer las causas de muerte.
Personal de Servicios Periciales realizó las diligencias correspondientes y trasladó el cuerpo al Servicio Médico Forense para establecer las causas de muerte. MARTRÍN ROJAS

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar; sin embargo, poco pudieron hacer, pues la joven ya no contaba con signos vitales.

Horas más tarde, familiares de Viridiana llegaron al domicilio y señalaron que, en ocasiones anteriores, la joven había regresado a casa con golpes en el rostro, aunque dijeron desconocer quién se los ocasionaba.

A raíz de estos señalamientos, Issac fue detenido y trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado en calidad de investigado, sin que ello implique que se haya determinado su responsabilidad.

Personal de Servicios Periciales realizó las diligencias correspondientes y ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense, donde se llevarán a cabo los procedimientos necesarios para establecer las causas de la muerte.

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