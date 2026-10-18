Saltillo: presume ganancias de apuestas y termina brutalmente golpeado en su casa

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Saltillo: presume ganancias de apuestas y termina brutalmente golpeado en su casa
    Elementos de la Policía Municipal tomaron conocimiento de la agresión y recomendaron presentar la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado. JUAN FRANCISCO VALDÉS

Una mujer de compañía habría compartido la ubicación del domicilio con los presuntos agresores, quienes golpearon al hombre y le robaron su teléfono celular, según los primeros reportes

Un hombre terminó gravemente lesionado luego de ser atacado por varios sujetos que irrumpieron en su domicilio, ubicado en la colonia Universidad Pueblo, en Saltillo, presuntamente después de que presumiera haber ganado una importante suma de dinero en una aplicación de apuestas. Durante la agresión, los responsables también le habrían robado su teléfono celular, donde tenía instalada la aplicación.

De acuerdo con los primeros reportes, el afectado, identificado como Hugo ¨N¨, realizó diversas apuestas a través de una aplicación móvil durante la tarde del sábado. Tras percatarse de que había obtenido una considerable ganancia, decidió salir por la noche para divertirse y contrató los servicios de una mujer de compañía, a quien llevó hasta su vivienda, localizada sobre la calle Luis Spota.

Choca contra árbol tras presuntamente esquivar un auto en sentido contrario en Saltillo

Durante su estancia en el domicilio, Cárdenas le habría comentado a la mujer sobre el dinero que presuntamente había ganado. Sin embargo, la situación dio un giro violento cuando varios sujetos arribaron al lugar y comenzaron a golpearlo en repetidas ocasiones, hasta dejarlo malherido. Según la versión preliminar, la mujer habría compartido la ubicación de la vivienda con los agresores, quienes además se apoderaron del teléfono celular del afectado.

$!El hombre fue localizado con múltiples lesiones en su domicilio de la colonia Universidad Pueblo.
El hombre fue localizado con múltiples lesiones en su domicilio de la colonia Universidad Pueblo. JUAN FRANCISCO VALDÉS

Alrededor de las 01:10 horas, vecinos que se percataron de lo sucedido acudieron para auxiliar al hombre, a quien encontraron tendido en medio de un charco de sangre. De inmediato, solicitaron apoyo a través del Sistema de Emergencias 911, por lo que paramédicos de la Cruz Roja se movilizaron hasta el sitio y le brindaron los primeros auxilios.

$!Paramédicos de la Cruz Roja brindaron los primeros auxilios al afectado y lo trasladaron al Hospital General.
Paramédicos de la Cruz Roja brindaron los primeros auxilios al afectado y lo trasladaron al Hospital General. JUAN FRANCISCO VALDÉS

Debido a las diversas lesiones que presentaba, el hombre fue trasladado al Hospital General para recibir atención médica. Elementos de la Policía Municipal tomaron conocimiento de los hechos y recomendaron al afectado interponer la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado, instancia que podrá iniciar las investigaciones para identificar y localizar a los presuntos responsables. Hasta el momento, la participación de las personas señaladas deberá ser establecida mediante las indagatorias.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Ataques
Seguridad
Última hora Saltillo

Localizaciones


Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
true

Ahora sí: ¡todo mundo tenía claro lo de AHMSA!
HR Ratings observó en México una disminución en la trayectoria de crecimiento económico.

Disminuye HR Ratings calificación de México
Readme es la nueva app de citas que conecta a personas según lo que leen, cómo escriben y qué ideas les interesan.

Conoce Readme, la aplicación de citas donde se liga por lo que se lee
Servido tradicionalmente en recipientes de barro, el champurrado combina masa de maíz nixtamalizado, piloncillo y canela para brindar energía de liberación lenta.

¿Cansado del ‘Pumpkin Spice’? Las 4 bebidas mexicanas perfectas para reconfortar ante el fresco otoñal
Fiesta. Entre aplausos, carteles y gritos de emoción, Julión Álvarez convirtió su presentación en uno de los momentos más esperados de la segunda jornada del Rodeo Saltillo.

El calor musical de Julión Álvarez encendió el escenario en el Rodeo Saltillo
Actividades. El Rodeo de las Estrellas se suma a los espectáculos que agotaron sus entradas en el Festival Rodeo Saltillo.

¡Todo agotado! Super Bull y Rodeo de las Estrellas conquistan al público del Rodeo Saltillo
El equipo de Saltillo sumó su segundo triunfo consecutivo tras imponerse a Cimarrones UABC y Frailes.

Lobos UAdeC vence 17-7 a Frailes y suma su tercera victoria en ONEFA
El Tecnológico de Saltillo espera reunir a alrededor de 3 mil 500 corredores en la Go Burros 5K, organizada por su 75 aniversario.

Tecnológico de Saltillo celebra 75 años con carrera 5K: ruta, horarios y categorías