Saltillo: presume ganancias de apuestas y termina brutalmente golpeado en su casa

Un hombre terminó gravemente lesionado luego de ser atacado por varios sujetos que irrumpieron en su domicilio, ubicado en la colonia Universidad Pueblo, en Saltillo, presuntamente después de que presumiera haber ganado una importante suma de dinero en una aplicación de apuestas. Durante la agresión, los responsables también le habrían robado su teléfono celular, donde tenía instalada la aplicación.

De acuerdo con los primeros reportes, el afectado, identificado como Hugo ¨N¨, realizó diversas apuestas a través de una aplicación móvil durante la tarde del sábado. Tras percatarse de que había obtenido una considerable ganancia, decidió salir por la noche para divertirse y contrató los servicios de una mujer de compañía, a quien llevó hasta su vivienda, localizada sobre la calle Luis Spota.