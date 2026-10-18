Saltillo: presume ganancias de apuestas y termina brutalmente golpeado en su casa
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Una mujer de compañía habría compartido la ubicación del domicilio con los presuntos agresores, quienes golpearon al hombre y le robaron su teléfono celular, según los primeros reportes
Un hombre terminó gravemente lesionado luego de ser atacado por varios sujetos que irrumpieron en su domicilio, ubicado en la colonia Universidad Pueblo, en Saltillo, presuntamente después de que presumiera haber ganado una importante suma de dinero en una aplicación de apuestas. Durante la agresión, los responsables también le habrían robado su teléfono celular, donde tenía instalada la aplicación.
De acuerdo con los primeros reportes, el afectado, identificado como Hugo ¨N¨, realizó diversas apuestas a través de una aplicación móvil durante la tarde del sábado. Tras percatarse de que había obtenido una considerable ganancia, decidió salir por la noche para divertirse y contrató los servicios de una mujer de compañía, a quien llevó hasta su vivienda, localizada sobre la calle Luis Spota.
Durante su estancia en el domicilio, Cárdenas le habría comentado a la mujer sobre el dinero que presuntamente había ganado. Sin embargo, la situación dio un giro violento cuando varios sujetos arribaron al lugar y comenzaron a golpearlo en repetidas ocasiones, hasta dejarlo malherido. Según la versión preliminar, la mujer habría compartido la ubicación de la vivienda con los agresores, quienes además se apoderaron del teléfono celular del afectado.
Alrededor de las 01:10 horas, vecinos que se percataron de lo sucedido acudieron para auxiliar al hombre, a quien encontraron tendido en medio de un charco de sangre. De inmediato, solicitaron apoyo a través del Sistema de Emergencias 911, por lo que paramédicos de la Cruz Roja se movilizaron hasta el sitio y le brindaron los primeros auxilios.
Debido a las diversas lesiones que presentaba, el hombre fue trasladado al Hospital General para recibir atención médica. Elementos de la Policía Municipal tomaron conocimiento de los hechos y recomendaron al afectado interponer la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado, instancia que podrá iniciar las investigaciones para identificar y localizar a los presuntos responsables. Hasta el momento, la participación de las personas señaladas deberá ser establecida mediante las indagatorias.