Rodeo Saltillo: pese al frío, El Recodo y Sólido ponen a bailar al público

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    Rodeo Saltillo: pese al frío, El Recodo y Sólido ponen a bailar al público
    La Banda El Recodo sorprendió a los saltillenses al salir un poco antes de lo programado. Omar Saucedo

En la tercera jornada de este evento, los saltillenses disfrutaron una velada de música regional

Pese al frío y la lluvia, Sólido y la Banda El Recodo encendieron el ambiente en el Rodeo Saltillo 2026, donde miles de asistentes disfrutaron de una noche de música regional mexicana, éxitos coreados y baile.

Con boletos agotados y una entrada repleta de asistentes, Sólido fue uno de los encargados de ambientar la velada con canciones como “Hasta la cima del cielo” y “Una rosa”, temas que fueron acompañados por las voces del público.

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“¿Cómo dice Saltillo?”, preguntaron los integrantes de la agrupación durante su presentación, animando a los asistentes a cantar y mantener el entusiasmo pese a las bajas temperaturas.

$!La banda de Sinaloa puso a bailar y cantar a los asistentes a la tercera jornada del Rodeo Saltillo.
La banda de Sinaloa puso a bailar y cantar a los asistentes a la tercera jornada del Rodeo Saltillo. Omar Saucedo

Entre sus interpretaciones, la banda también anunció nuevo material musical, atendió algunas peticiones de sus seguidores y envió saludos a quienes viajaron desde el extranjero para asistir al festival, principalmente desde Texas, Estados Unidos.

La lluvia no impidió que la celebración continuara. La Banda El Recodo sorprendió a los asistentes al salir al escenario antes de lo previsto, con un saludo en el que destacó a Saltillo como “la ciudad más vaquera de México”.

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La agrupación sinaloense abrió su presentación con los temas “Ay, mamá por Dios” y “No me sé rajar”, con los que puso a bailar a los presentes mientras la lluvia caía sobre el recinto.

El espectáculo estuvo acompañado por una producción visual con grandes pantallas, efectos de humo y flamas que iluminaron el escenario y reforzaron el ambiente festivo.

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Así, entre chamarras, paraguas y canciones coreadas, los asistentes resistieron las condiciones del clima para disfrutar de dos agrupaciones que llevaron el ritmo de la música regional mexicana al Rodeo Saltillo 2026.

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Jessica Villarreal

Jessica Villarreal

Egresada de la Licenciatura en Derecho por la Universidad del Valle de México (UVM) Campus Saltillo, y egresada de la Licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC).

Fundadora y creadora de contenido del proyecto Yosoyarte dirigido a la difusión cultural y consumo local. Con dicho proyecto, en 2019, gana la beca nacional de movilidad ECOES llevada a cabo en la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Ganadora de la Presea Lobo 2021 en Liderazgo.

Actualmente y desde hace 5 años, cuenta con distintos talleres de lectura donde desarrolla y realiza conversatorios semanalmente.

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