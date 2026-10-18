Rodeo Saltillo: pese al frío, El Recodo y Sólido ponen a bailar al público

Pese al frío y la lluvia, Sólido y la Banda El Recodo encendieron el ambiente en el Rodeo Saltillo 2026, donde miles de asistentes disfrutaron de una noche de música regional mexicana, éxitos coreados y baile. Con boletos agotados y una entrada repleta de asistentes, Sólido fue uno de los encargados de ambientar la velada con canciones como “Hasta la cima del cielo” y “Una rosa”, temas que fueron acompañados por las voces del público.

“¿Cómo dice Saltillo?”, preguntaron los integrantes de la agrupación durante su presentación, animando a los asistentes a cantar y mantener el entusiasmo pese a las bajas temperaturas.

Entre sus interpretaciones, la banda también anunció nuevo material musical, atendió algunas peticiones de sus seguidores y envió saludos a quienes viajaron desde el extranjero para asistir al festival, principalmente desde Texas, Estados Unidos. La lluvia no impidió que la celebración continuara. La Banda El Recodo sorprendió a los asistentes al salir al escenario antes de lo previsto, con un saludo en el que destacó a Saltillo como “la ciudad más vaquera de México”.

La agrupación sinaloense abrió su presentación con los temas “Ay, mamá por Dios” y “No me sé rajar”, con los que puso a bailar a los presentes mientras la lluvia caía sobre el recinto.

El espectáculo estuvo acompañado por una producción visual con grandes pantallas, efectos de humo y flamas que iluminaron el escenario y reforzaron el ambiente festivo.

Así, entre chamarras, paraguas y canciones coreadas, los asistentes resistieron las condiciones del clima para disfrutar de dos agrupaciones que llevaron el ritmo de la música regional mexicana al Rodeo Saltillo 2026.