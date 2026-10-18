Día Mundial de la Menopausia: Por qué no debes verla como enfermedad

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    Día Mundial de la Menopausia: Por qué no debes verla como enfermedad
    18 de Octubre, Día Mundial de la Menopausia. Generado con IA

Una experta de la UNAM explica cómo afecta la salud física y emocional de las mujeres y por qué es una etapa de plenitud.

La menopausia no es una enfermedad ni una etapa de invalidez. En el marco del Día Mundial de la Menopausia, la UNAM señala que las mujeres deben dejar de percibirse como pacientes o víctimas durante este proceso natural de la vida.

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Este periodo suele presentarse entre los 45 y 55 años. Clínicamente se confirma cuando una mujer acumula 12 meses consecutivos sin menstruación. Lejos de ser un declive, la especialista lo define como un momento clave de desarrollo, crecimiento personal y plenitud dentro del ciclo vital.

Los síntomas cambian de manera drástica en cada persona. El cambio en los niveles hormonales afecta la salud en tres áreas centrales: física, mental y social. Entre las señales corporales y más comunes se encuentran:

Molestias físicas principales: sofocos o bochornos, dificultades para dormir (insomnio) e infecciones en las vías urinarias.

Cambios en el estado de ánimo: variaciones repentinas en el humor, modificaciones en el deseo sexual (libido) y cansancio constante.

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SE PUEDEN REDUCIR LAS MOLESTIAS

La alimentación adecuada reduce las molestias más intensas. Los médicos sugieren comer alimentos bajos en grasas saturadas, reducir el azúcar y bajar el consumo de sal. Además, es fundamental aumentar los alimentos ricos en calcio y vitamina D para cuidar la resistencia de los huesos.

La actividad física diaria protege el corazón y los músculos. Realizar ejercicios de fuerza y caminatas a ritmo constante ayuda a controlar los cambios de peso y evita la pérdida de masa muscular.

SE PUEDEN PREVENIR RIESGOS A LARGO PLAZO

La atención médica oportuna previene riesgos de salud a largo plazo. La pérdida de estrógenos aumenta las probabilidades de padecer osteoporosis o problemas del corazón con el paso de los años. Consultar a un ginecólogo permite evaluar la necesidad de tratamientos personalizados y ayuda a vivir esta etapa con total bienestar.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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