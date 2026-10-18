Día Mundial de la Menopausia: Por qué no debes verla como enfermedad

La menopausia no es una enfermedad ni una etapa de invalidez. En el marco del Día Mundial de la Menopausia, la UNAM señala que las mujeres deben dejar de percibirse como pacientes o víctimas durante este proceso natural de la vida.

Este periodo suele presentarse entre los 45 y 55 años. Clínicamente se confirma cuando una mujer acumula 12 meses consecutivos sin menstruación. Lejos de ser un declive, la especialista lo define como un momento clave de desarrollo, crecimiento personal y plenitud dentro del ciclo vital.

Los síntomas cambian de manera drástica en cada persona. El cambio en los niveles hormonales afecta la salud en tres áreas centrales: física, mental y social. Entre las señales corporales y más comunes se encuentran:

Molestias físicas principales: sofocos o bochornos, dificultades para dormir (insomnio) e infecciones en las vías urinarias.

Cambios en el estado de ánimo: variaciones repentinas en el humor, modificaciones en el deseo sexual (libido) y cansancio constante.