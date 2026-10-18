Frente Frío 2 y Huracán Trudy congelan a México con lluvias torrenciales, vientos de hasta 110 km/h y temperaturas bajas

Este día, domingo 18 de octubre, el frente frío número 2 se localizará sobre el suroeste del golfo de México, generando lluvias extraordinarias en Veracruz (sur), Tabasco (oeste) y Oaxaca (noreste); lluvias puntuales torrenciales en Chiapas (noroeste) y lluvias puntuales fuertes en Puebla (sureste), Querétaro (sur), Hidalgo (este), San Luis Potosí (este), Campeche, Yucatán y Quintana Roo, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). La masa de aire polar asociada al frente, continuará propiciando un marcado descenso de la temperatura en la mayor parte de México, además de evento de “Norte” intenso con rachas de 90 a 110 kilómetros por hora (km/h) y oleaje elevado en las costas de Veracruz (centro y sur) y golfo de Tehuantepec; así como rachas de 50 a 70 km/h en Tamaulipas, disminuyendo durante el día, y Tabasco. Por otra parte, el huracán ‘Trudy’ se localizará frente a la costa de Jalisco, originando lluvias puntuales muy fuertes en Jalisco (costa y sur) y lluvias puntuales fuertes en Nayarit (sur) y Colima; vientos con rachas de 80 a 90 km/h en costas de Jalisco y Colima, disminuyendo durante el día, y rachas de 40 a 60 km/h en Nayarit (sur); así como oleaje de 4.0 a 6.0 metros de altura en costas de Jalisco y Colima, disminuyendo durante el día y oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura en costas de Nayarit (sur) y Michoacán. Una vaguada en niveles medios de la atmósfera sobre el noroeste de México, generará lluvias con chubascos en Baja California, Baja California Sur, Sonora (oeste) y Sinaloa. El ingreso de humedad de ambos océanos e inestabilidad atmosférica, ocasionarán chubascos con lluvias puntuales fuertes en el norte, noreste y centro del país, incluido el Valle de México.

HURACÁN ‘TRUDY’ POR COSTAS DE COLIMA Y JALISCO ‘Trudy’ se mantiene como huracán de categoría 2 en la escala Saffir-Simpson y se desplaza muy cerca de las costas de Colima y Jalisco. Su circulación refuerza la probabilidad de lluvias fuertes a muy fuertes, rachas fuertes de viento y oleaje elevado en costas del occidente de México. Su centro se ubica a 240 kilómetros (km) al oeste de Manzanillo, Colima, y a 170 km al oeste-suroeste de Playa Pérula, Jalisco. Con vientos máximos sostenidos de 165 km/h y rachas de 205 km/h, así como desplazamiento hacia el noroeste a 17 km/h. Su circulación propiciará lluvias muy fuertes (50 a 75 mm) en Jalisco (costa y sur) y lluvias fuertes (25 a 50 mm) en Colima y Nayarit (sur). Se pronostica viento de 50 a 70 km/h con rachas de 80 a 90 km/h y oleaje de 4.0 a 6.0 metros de altura (disminuyendo durante el día) en costas de Colima y Jalisco; así como viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h y oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura en la costa de Nayarit (sur). Además de oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura en la costa de Michoacán. Se mantiene zona de prevención por efectos de vientos de huracán desde Manzanillo, Colima, hasta Cabo Corrientes, Jalisco; así como zona de prevención por efectos de vientos de tormenta tropical desde Cabo Corrientes, Jalisco, hasta San Blas, Nayarit, incluidas las Islas Marías. Se descontinúan zona de vigilancia por efectos de vientos de huracán y zona de prevención por vientos de tormenta tropical desde Manzanillo, Colima, hasta Punta San Telmo, Michoacán. PRONÓSTICO DEL CLIMA EN COAHUILA Saltillo disfrutará de un día con cielo nublado, sin precipitación, probabilidad de 0% de lluvia, viento con dirección al noreste y 5 a 10 km/h de velocidad del viento, además de ráfagas de 8 km/h. La temperatura máxima alcanzará los 19 °C, mientras que la mínima será de 8 °C. Ramos Arizpe se espera un día con cielo nublado, sinprecipitación, probabilidad de 0% de lluvia, viento con dirección al noroeste y 5 a 10 km/h de velocidad del viento, además de ráfagas de 8 km/h. La temperatura máxima será de 18 °C, mientras que la mínima será de 7 °C. Torreón tendrá un día con cielo nublado, sin precipitación, probabilidad de 0% de lluvia, viento con dirección al este y 5 a 10 km/h de velocidad del viento, además de ráfagas de 16 km/h. La temperatura máxima alcanzará los 20 °C, mientras que la mínima será de 11 °C. En Monclova se espera un día con cielo nublado, sin precipitación, probabilidad de 0% de lluvia, viento con dirección al norte y 0 a 5 km/h de velocidad del viento, además de ráfagas de 9 km/h. La temperatura máxima será de 20 °C, mientras que la mínima será de 9 °C. Piedras Negras disfrutará de un día con cielo nublado, sin precipitación, probabilidad de 0% de lluvia, viento con dirección al sureste y 5 a 10 km/h de velocidad del viento, además de ráfagas de 18 km/h. La temperatura máxima alcanzará los 23 °C, mientras que la mínima será de 9 °C.

LLUVIAS Lluvias torrenciales con puntuales extraordinarias (mayor a 250 mm): Veracruz (sur), Tabasco (oeste) y Oaxaca (noreste). Lluvias intensas con puntuales torrenciales (150 a 250 mm): Chiapas (noroeste). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Jalisco (costa y sur). Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Nayarit (sur), Colima, Michoacán (sur), Guerrero (suroeste), Puebla (sureste), Querétaro (sur), Hidalgo (este), San Luis Potosí (este), Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México y Morelos. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Tlaxcala. TEMPERATURAS Máximas de 35 a 40 °C: Sonora (sur) y Sinaloa (norte). Máximas de 30 a 35 °C: Baja California Sur, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (costa), Chiapas (costa), Campeche y Yucatán y Quintana Roo. Mínimas de -5 a 0 °C: zonas serranas de Chihuahua y Durango. Mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Coahuila, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca. VIENTO Y OLEAJE Evento de “Norte” 60 a 80 km/h con rachas de 90 a 110 km/h: Veracruz (centro y sur) y Oaxaca (istmo y golfo de Tehuantepec). Evento de “Norte” de 20 a 30 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Tamaulipas, disminuyendo durante el día y Tabasco. Viento de 50 a 70 km/h con rachas de 80 a 90 km/h: costa de Jalisco y Colima, disminuyendo durante el día. Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: costas de Nayarit (sur), Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Puebla, Tlaxcala y Guerrero. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Coahuila, Zacatecas, San Luis Potosí, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Oleaje de 4.0 a 6.0 metros de altura: costas de Veracruz (centro y sur) y golfo de Tehuantepec; así como en las costas de Jalisco y Colima, disminuyendo durante el día. Oleaje de 2.0 a 4.0 metros de altura: costas de Tabasco. Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costa de Nayarit (sur) y Michoacán. Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costas de Tamaulipas, disminuyendo durante el día, así como Campeche, Yucatán, Quintana Roo. Oleaje de 1.0 a 3.0 metros de altura: costas de Baja California Sur (sur), Sinaloa y Guerrero.

¿QUÉ ES UN FRENTE FRÍO? Un frente frío se produce por el choque de dos masas de aire: una fría y una cálida; esto provoca la formación de tormentas severas y un evento de Norte. Son impulsados por una masa de aire frío a una velocidad aproximada entre 40 y 60 kilómetros/hora, por lo que tienen una duración de 3 a 7 días en nuestro país y dejan un enfriamiento del aire sobre la región por donde pasa. De acuerdo a la climatología de México, la temporada de sistemas frontales inicia durante el mes de septiembre y concluye en mayo cuando se activa la de ciclones y huracanes; además es importante recordar que cuando los frentes interactúan con sistemas tropicales, los vuelven más inestables, duraderos y peligrosos. Los efectos de un frente frío, además de las bajas temperaturas, son lluvias, nevadas, oleaje y viento; este último, cuando corre de norte a sur en el golfo de México e istmo de Tehuantepec, se le conoce comúnmente como Norte. ¿QUÉ HACER ANTE LA LLEGADA DE UN FRENTE FRÍO? Ante la llegada de un frente frío, es importante tomar algunas precauciones para mantenerse seguro y cómodo. Aquí hay algunos pasos que puedes seguir: Viste adecuadamente: Asegúrate de usar ropa abrigada y en capas para mantener el calor. Un abrigo, bufanda, guantes y gorro son esenciales para protegerte del frío. Mantén tu hogar cálido: Si estás en casa, asegúrate de que tu sistema de calefacción esté funcionando correctamente. Si es necesario, utiliza calentadores eléctricos o de gas para mantener el ambiente cálido. Asegúrate también de sellar cualquier filtración de aire en puertas y ventanas. Protégete del viento: El viento puede hacer que la sensación térmica sea mucho más fría. Siempre que salgas, utiliza ropa que te proteja del viento y busca lugares resguardados. Aliméntate bien: Los alimentos calientes pueden ayudarte a mantener tu temperatura corporal. Beber bebidas calientes como té, café o chocolate caliente puede ser reconfortante. Evita actividades al aire libre: Si las condiciones son muy frías, es mejor evitar actividades al aire libre que te expongan demasiado al frío, especialmente si no estás adecuadamente vestido. Conduce con precaución: Las carreteras pueden volverse peligrosas debido al hielo o la nieve. Si necesitas conducir, asegúrate de hacerlo con precaución, reduciendo la velocidad y manteniendo una mayor distancia de seguridad. Protege tus mascotas: Si tienes mascotas, asegúrate de que también estén protegidas del frío. Mantén a los animales en el interior o proporciónales refugio y mantas si están afuera. Prepara suministros: Asegúrate de tener suficientes suministros en caso de que el clima frío cause interrupciones en el suministro de electricidad o agua. Mantén linternas, baterías y alimentos no perecederos a mano. Mantente informado: Sigue los pronósticos meteorológicos para estar al tanto de cualquier cambio en el clima. Esto te permitirá tomar decisiones informadas sobre tus actividades y preparativos. Cuida a las personas vulnerables: Presta atención a niños pequeños, ancianos y personas con problemas de salud, ya que son más susceptibles a las bajas temperaturas. Asegúrate de que estén bien abrigados y protegidos. Recuerda que la clave es mantenerse informado y tomar las precauciones adecuadas para mantener tu seguridad y bienestar durante la llegada de un frente frío.

¿QUÉ ES UN HURACÁN? Un huracán es un ciclón tropical extremadamente poderoso y destructivo que se desarrolla sobre las aguas cálidas del océano, típicamente en regiones cercanas al ecuador. Los huracanes se forman a partir de disturbios atmosféricos que adquieren rotación debido a la rotación de la Tierra y a la convergencia de los vientos en la superficie. Los huracanes se caracterizan por tener vientos sostenidos de al menos 119 kilómetros por hora (74 millas por hora) y pueden alcanzar velocidades mucho más altas. Estas tormentas también producen lluvias intensas, marejadas ciclónicas (elevación anormal del nivel del mar) y a menudo generan tornados. Los huracanes se clasifican en diferentes categorías según la velocidad máxima del viento sostenido en su centro, utilizando la escala de huracanes Saffir-Simpson. Esta escala va del huracán de categoría 1, con vientos de 119 a 153 kilómetros por hora, hasta el huracán de categoría 5, con vientos superiores a 252 kilómetros por hora. Los huracanes pueden tener impactos devastadores en las áreas que afectan, causando inundaciones, destrucción de propiedades, interrupción de servicios básicos y, en los peores casos, pérdida de vidas humanas. Es fundamental estar preparado y seguir las instrucciones de las autoridades locales cuando se aproxime un huracán. CATEGORÍAS DE UN HURACÁN La escala de huracanes Saffir-Simpson es la que se utiliza para clasificar la intensidad de los huracanes basándose en la velocidad del viento y sus posibles efectos en tierra. Esta escala tiene cinco categorías, numeradas del 1 al 5: Categoría 1: Huracán leve. Vientos de 119 a 153 km/h (74 a 95 mph). Daños principalmente a árboles, carteles y casas móviles. Las marejadas ciclónicas pueden inundar áreas bajas cerca de la costa. Categoría 2: Huracán moderado. Vientos de 154 a 177 km/h (96 a 110 mph). Daños más significativos a edificaciones y árboles. Las marejadas ciclónicas pueden inundar áreas costeras hasta varios cientos de metros tierra adentro. Categoría 3: Huracán severo. Vientos de 178 a 208 km/h (111 a 129 mph). Daños extensos a edificaciones, árboles y tendido eléctrico. Las marejadas ciclónicas pueden causar inundaciones significativas tierra adentro. Categoría 4: Huracán extremadamente severo. Vientos de 209 a 251 km/h (130 a 156 mph). Daños catastróficos a edificaciones, árboles y tendido eléctrico. Las marejadas ciclónicas pueden penetrar varios kilómetros tierra adentro. Categoría 5: Huracán catastrófico. Vientos de más de 252 km/h (157 mph). Daños catastróficos a casi todas las estructuras, con la posibilidad de que muchas edificaciones queden completamente destruidas. Las marejadas ciclónicas pueden penetrar profundamente tierra adentro, dejando áreas inhabitables por semanas o meses.

¿QUÉ HACER EN CASO DE HURACÁN? En caso de huracán, es crucial seguir las recomendaciones de los servicios de emergencia y las autoridades locales para proteger tu vida y la de tus seres queridos. Aquí hay algunas acciones que puedes tomar para prepararte y mantener la seguridad durante un huracán: Mantente informado: Sigue las actualizaciones meteorológicas y las advertencias de huracanes proporcionadas por los servicios meteorológicos y las autoridades locales. Utiliza fuentes confiables de información. Prepara suministros: Abastece un kit de suministros de emergencia que incluya agua potable, alimentos no perecederos, medicamentos, linternas, pilas, un radio de emergencia, documentos importantes y suministros básicos de primeros auxilios. Refuerza tu hogar: Asegura puertas y ventanas con tablones de madera o contraventanas. Retira objetos al aire libre que puedan convertirse en proyectiles durante la tormenta. Planifica una ruta de evacuación: Si vives en una zona propensa a inundaciones o marejadas ciclónicas, planifica una ruta de evacuación y mantente listo para evacuar si las autoridades locales lo ordenan. Almacenamiento seguro de objetos: Guarda objetos importantes en lugares seguros y elevados para protegerlos de posibles inundaciones. Mantente en un lugar seguro durante la tormenta: Quédate en el interior de un edificio sólido y seguro durante la tormenta. Evita las ventanas y las puertas exteriores. Si es necesario, busca refugio en una habitación interior sin ventanas. Evita conducir durante la tormenta: Evita conducir o caminar por áreas inundadas. Las inundaciones repentinas pueden ser extremadamente peligrosas. Mantén la calma y ayuda a los demás: Mantén la calma y ayuda a aquellos que puedan necesitar asistencia, especialmente a personas mayores, niños y personas con discapacidades. Recuerda que la preparación y la prevención son clave para minimizar los riesgos y mantener la seguridad durante un huracán.