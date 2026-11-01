Localizan sin vida a migrante hondureño, en Saltillo

Un migrante de nacionalidad hondureña fue encontrado sin vida y en estado de descomposición al interior de su domicilio, ubicado en la colonia Buenos Aires, al sur de Saltillo.

El reporte se recibió cerca de las 14:30 horas, a través del sistema de emergencias, por una vivienda localizada sobre la calle Catamarca, número 792, en su cruce con Río Negro.

De acuerdo con el informe, una vecina alertó a las autoridades luego de percibir, desde aproximadamente dos horas antes, un olor fétido y observar la presencia de moscas en la fachada del inmueble.

La mujer también señaló que la semana pasada había visto al hombre, a quien conocían con los sobrenombres de “El Güero” o “El Soldado”, de aproximadamente 50 años de edad.

Según los testimonios de vecinos, el hombre padecía cirrosis desde hacía alrededor de cinco años y presentaba un deterioro físico evidente, además de tener el abdomen inflamado.