Localizan sin vida a migrante hondureño, en Saltillo

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Saltillo
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    Localizan sin vida a migrante hondureño, en Saltillo
    Autoridades municipales acudieron al domicilio para acordonar el área.

Tenía aproximadamente una semana sin vida al interior de su vivienda

Un migrante de nacionalidad hondureña fue encontrado sin vida y en estado de descomposición al interior de su domicilio, ubicado en la colonia Buenos Aires, al sur de Saltillo.

El reporte se recibió cerca de las 14:30 horas, a través del sistema de emergencias, por una vivienda localizada sobre la calle Catamarca, número 792, en su cruce con Río Negro.

De acuerdo con el informe, una vecina alertó a las autoridades luego de percibir, desde aproximadamente dos horas antes, un olor fétido y observar la presencia de moscas en la fachada del inmueble.

La mujer también señaló que la semana pasada había visto al hombre, a quien conocían con los sobrenombres de “El Güero” o “El Soldado”, de aproximadamente 50 años de edad.

Según los testimonios de vecinos, el hombre padecía cirrosis desde hacía alrededor de cinco años y presentaba un deterioro físico evidente, además de tener el abdomen inflamado.

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Ante el reporte, se solicitó la presencia de las corporaciones de seguridad para revisar el inmueble. Al ingresar a la parte posterior de la vivienda, los oficiales encontraron al hombre sin vida, cuyo cuerpo presentaba una coloración oscura, aparentemente relacionada con el avanzado estado de descomposición.

De acuerdo con los primeros reportes, los dos perros que habitaban en el lugar se encontraban junto al cuerpo y, presuntamente, habían comenzado a desprenderle parte de la piel.

La escena fue asegurada por elementos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, quienes dieron aviso a las autoridades ministeriales para que se realizaran las diligencias correspondientes.

Los vecinos señalaron que desconocían si el hombre tenía familiares en la ciudad y mencionaron que la vivienda donde residía le había sido prestada.

Asimismo, indicaron que era originario de Honduras y que obtenía recursos para subsistir al pedir ayuda económica en los principales cruceros del sur de Saltillo.

Finalmente, personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado (FGE) acudió al lugar para realizar las diligencias correspondientes y proceder al levantamiento del cuerpo, que fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se llevarán a cabo los estudios necesarios para determinar la causa del fallecimiento.

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