Saltillo: piden ayuda en Facebook para identificar a joven que provocó accidente en Nuevo Mirasierra

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    Saltillo: piden ayuda en Facebook para identificar a joven que provocó accidente en Nuevo Mirasierra
    El afectado aseguró que el conductor se retiró sin responder por los daños. FACEBOOK

Alan Orozco Oranday difundió la fotografía del presunto responsable, quien vestía playera roja, pantalón de mezclilla y gorra; también señaló que tiene barba y tatuajes

Un conductor que presuntamente manejaba bajo los efectos del alcohol chocó contra otro vehículo y escapó del lugar sin hacerse responsable de los daños, en hechos reportados en la colonia Nuevo Mirasierra, al oriente de Saltillo.

El incidente fue denunciado públicamente por Alan Orozco Oranday, quien señaló que el responsable conducía un Volkswagen Jetta blanco y que, después del impacto, se retiró del sitio para evitar responder por los daños ocasionados.

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De acuerdo con lo expuesto por el afectado, el automovilista aparentemente se encontraba en estado de ebriedad al momento del accidente, por lo que decidió hacer público el caso para tratar de identificarlo y obtener información sobre su paradero.

$!Alan Orozco Oranday hizo público el reporte para tratar de localizar al automovilista.
Alan Orozco Oranday hizo público el reporte para tratar de localizar al automovilista. FACEBOOK

A través de redes sociales, Alan compartió una descripción del presunto responsable para facilitar su identificación. Indicó que se trata de un joven que vestía gorra, playera roja y pantalón de mezclilla; además, tiene barba, tatuajes y utiliza lentes.

Tras lo ocurrido, el afectado pidió el apoyo de los habitantes del sector y de quienes hayan presenciado el accidente para compartir la información o aportar algún dato que permita identificar al conductor y al vehículo involucrado.

Hasta el momento no se ha informado sobre la localización del automovilista ni sobre la presentación de una denuncia formal ante las autoridades.

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Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

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