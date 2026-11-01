Saltillo: piden ayuda en Facebook para identificar a joven que provocó accidente en Nuevo Mirasierra

Un conductor que presuntamente manejaba bajo los efectos del alcohol chocó contra otro vehículo y escapó del lugar sin hacerse responsable de los daños, en hechos reportados en la colonia Nuevo Mirasierra, al oriente de Saltillo. El incidente fue denunciado públicamente por Alan Orozco Oranday, quien señaló que el responsable conducía un Volkswagen Jetta blanco y que, después del impacto, se retiró del sitio para evitar responder por los daños ocasionados.

De acuerdo con lo expuesto por el afectado, el automovilista aparentemente se encontraba en estado de ebriedad al momento del accidente, por lo que decidió hacer público el caso para tratar de identificarlo y obtener información sobre su paradero.

A través de redes sociales, Alan compartió una descripción del presunto responsable para facilitar su identificación. Indicó que se trata de un joven que vestía gorra, playera roja y pantalón de mezclilla; además, tiene barba, tatuajes y utiliza lentes. Tras lo ocurrido, el afectado pidió el apoyo de los habitantes del sector y de quienes hayan presenciado el accidente para compartir la información o aportar algún dato que permita identificar al conductor y al vehículo involucrado. Hasta el momento no se ha informado sobre la localización del automovilista ni sobre la presentación de una denuncia formal ante las autoridades.