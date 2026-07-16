Los Invasores de Nuevo León encabezarán el cerrojazo del FUTFEST en Saltillo

La agrupación interpretará algunos de los temas que forman parte de su trayectoria dentro de la música norteña, en el escenario principal del encuentro.

Los Invasores de Nuevo León ofrecerán un concierto este viernes 17 de julio, a las 22:00 horas, en el Biblioparque Norte, como parte del último fin de semana del FUTFEST Saltillo 2026.

La entrada general tendrá un costo de 65 pesos en taquilla para las personas mayores de 2 años. Los boletos adquiridos mediante la plataforma www.tickettogo.com.mx Y tendrán un precio de 68 pesos.

Además de la presentación musical, el FUTFEST contará con juegos mecánicos, áreas de videojuegos, activaciones y espacios destinados para fotografías.

La programación incluirá también zonas gastronómicas, venta de recuerdos y distintas actividades dirigidas al público familiar.

El encuentro concluirá este fin de semana con una cartelera que combina conciertos y actividades relacionadas con la etapa final de la competencia internacional de futbol.