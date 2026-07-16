Los Invasores de Nuevo León encabezarán el cerrojazo del FUTFEST en Saltillo

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    Los Invasores de Nuevo León encabezarán el cerrojazo del FUTFEST en Saltillo
    Los Invasores de Nuevo León se presentarán este viernes 17 de julio, a las 22:00 horas, en el Biblioparque Norte. CORTESÍA

La agrupación norteña se presentará este viernes 17 de julio, a las 22:00 horas, en el Biblioparque Norte; además anuncian juegos mecánicos, áreas de videojuegos y activaciones

Los Invasores de Nuevo León ofrecerán un concierto este viernes 17 de julio, a las 22:00 horas, en el Biblioparque Norte, como parte del último fin de semana del FUTFEST Saltillo 2026.

La agrupación interpretará algunos de los temas que forman parte de su trayectoria dentro de la música norteña, en el escenario principal del encuentro.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/futfest-entra-en-su-recta-final-con-futbol-y-musica-en-saltillo-DA22119219

La entrada general tendrá un costo de 65 pesos en taquilla para las personas mayores de 2 años. Los boletos adquiridos mediante la plataforma www.tickettogo.com.mx Y tendrán un precio de 68 pesos.

Además de la presentación musical, el FUTFEST contará con juegos mecánicos, áreas de videojuegos, activaciones y espacios destinados para fotografías.

La programación incluirá también zonas gastronómicas, venta de recuerdos y distintas actividades dirigidas al público familiar.

El encuentro concluirá este fin de semana con una cartelera que combina conciertos y actividades relacionadas con la etapa final de la competencia internacional de futbol.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/miles-de-aficionados-abarrotaron-el-futfest-saltillo-2026-para-alentar-a-la-seleccion-mexicana-GI21927045

Las autoridades municipales invitaron a residentes y visitantes a consultar la disponibilidad de boletos antes de acudir al Biblioparque Norte.

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