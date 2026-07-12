FUTFEST entra en su recta final con fútbol y música en Saltillo

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    FUTFEST entra en su recta final con fútbol y música en Saltillo
    La Zenda Norteña puso el ambiente musical durante la jornada sabatina del FUTFEST Saltillo. CORTESÍA.

La Zenda Norteña animó este sábado la jornada de cuartos de final en el Biblioparque Norte, donde el festival continuará hasta el 19 de julio con transmisiones deportivas, conciertos y actividades familiares

El FUTFEST Saltillo 2026 entró en su última semana de actividades después de una jornada que combinó la transmisión de los cuartos de final del torneo internacional de fútbol, con el concierto de La Zenda Norteña, de Mario Madrigal.

La agrupación presentó un repertorio de música regional mexicana, con temas de los géneros norteño y norteño sax, ante familias reunidas en las instalaciones del Biblioparque Norte.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/miles-de-aficionados-abarrotaron-el-futfest-saltillo-2026-para-alentar-a-la-seleccion-mexicana-GI21927045

La actividad musical se desarrolló después de la proyección en pantalla gigante de los partidos entre Noruega e Inglaterra y Argentina contra Suiza, correspondientes a la fase de cuartos de final.

Además de las transmisiones deportivas y los conciertos, el festival mantiene juegos mecánicos para diferentes edades, activaciones relacionadas con el fútbol, áreas de videojuegos y espacios para fotografías.

$!El FUTFEST combinó los partidos de cuartos de final con un concierto norteño.
El FUTFEST combinó los partidos de cuartos de final con un concierto norteño. CORTESÍA.

La oferta del recinto incluye también zonas gastronómicas y venta de recuerdos, con actividades dirigidas tanto a aficionados al fútbol como a familias que buscan opciones de entretenimiento durante el periodo vacacional.

El FUTFEST permanecerá abierto hasta el próximo 19 de julio, con los últimos encuentros de semifinales y finales del torneo, espectáculos musicales y actividades recreativas en el Biblioparque Norte.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/futfest-saltillo-2026-el-festival-que-transformo-el-biblioparque-norte-en-el-corazon-de-la-diversion-familiar-JH21731787

La entrada general al FUTFEST para personas mayores de dos años tiene un costo de 65 pesos en taquilla y de 68 pesos mediante la plataforma Ticket to Go. Los boletos también pueden adquirirse en las sucursales de JR Sombreros.

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