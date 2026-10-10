LOS TUMBAN DE UNA MOTO.

Un motociclista y su acompañante resultaron lesionados en un accidente que se registró la noche de este viernes en la colonia Segovia Gil, al sur de Saltillo.

Ambos viajaban en una motocicleta Yamaha R6 por el Periférico Luis Echeverría Álvarez hacia el oriente.

Fue en el cruce de la calle Santiago del Estero, donde un camión de transportación de medicamentos de Farmacias Guadalajara se retornó sin precaución.

Les quitó derecho de circulación, donde provoco un choque que puso el riesgo la vida de los ocupante de la moto.

Tras el accidente, ambos jóvenes cayeron al pavimento donde sufrieron diversas heridas, por lo que testigos pidieron ayuda a través del Sistema de Emergencias 911.

Paramédicos de la Cruz Roja brindaron los primeros auxilios y tras descartar heridas graves no fue necesario trasladarlos a un hospital y esperaron un pase médico.

Oficiales de Tránsito tomaron conocimiento del percance y entre ambos involucrados deslindaron las responsabilidades.