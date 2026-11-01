Confirman muerte de mexicano por trenazo en España

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    Confirman muerte de mexicano por trenazo en España
    Esta nueva tragedia férrea en España ha dejado un saldo preliminar de 69 víctimas mortales. EFE

Autoridades ibéricas detallaron que de las 69 víctimas mortales, hay 12 extranjeros, incluyendo un mexicano

MADRID, ESP.- Un ciudadano mexicano se encuentra entre las 69 víctimas mortales que dejó el choque de dos trenes de alta velocidad ocurrido la semana pasada en España, confirmaron este domingo las autoridades encargadas de la identificación de los fallecidos.

El accidente ferroviario dejó al menos 12 extranjeros muertos, entre ellos cuatro estadounidenses, un argentino y un mexicano, además de ciudadanos franceses, canadienses, japoneses, portugueses y checos.

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Un organismo judicial creado para coordinar las labores de identificación ya había confirmado previamente la muerte de un ciudadano francés y uno portugués, así como la de 54 españoles.

De acuerdo con el último reporte oficial, salvo tres personas, todas las víctimas del siniestro ya fueron identificadas. Las autoridades mantienen vigentes tres avisos de desaparición, correspondientes a dos ciudadanos australianos y uno japonés.

El accidente ocurrió el miércoles pasado, a unos 150 kilómetros al sur de Madrid, cuando un tren de la empresa estatal Renfe impactó por detrás a una unidad del operador privado Iryo, que permanecía detenida sobre la misma vía.

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De acuerdo con la información preliminar, el tren de Iryo tuvo que detenerse debido a una falla informática en el sistema de señalización, lo que derivó en el choque.

El siniestro representa el segundo accidente ferroviario registrado este año en España, después del ocurrido en enero en Andalucía, que dejó 46 personas fallecidas.

Con 69 víctimas mortales, el choque de la semana pasada se ubica entre los accidentes ferroviarios más graves registrados en Europa durante este siglo.

Mientras continúan las investigaciones para esclarecer las causas del impacto, las autoridades avanzan en los procedimientos de identificación y atención a los familiares de las víctimas.

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