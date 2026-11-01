Fallecen los 9 ocupantes de un jet ejecutivo que se estrelló en Florida

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    Fallecen los 9 ocupantes de un jet ejecutivo que se estrelló en Florida
    La policía acude al sitio donde cayó un avión el domingo 1 de noviembre de 2026, en el condado de Palm Beach, Florida. AP.

La FAA y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, en inglés) se encargarán de la investigación del incidente

WEST PALM BEACH, Florida.-Las nueve personas que iban en un jet ejecutivo murieron al estrellarse éste en un vecindario de Florida, informó el domingo el secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy.

La aeronave despegó de Austin, Texas, y se dirigía a las Bahamas. Duffy indicó que la Administración Federal de Aviación enviará un equipo para apoyar la investigación de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte sobre la causa.

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Fue por la mañana que se informó que un jet ejecutivo que transportaba a nueve personas se precipitó en picada el domingo sobre un vecindario del sur de Florida y generó una enorme bola de fuego cerca de una vía muy transitada, dejando un gran cráter en el pavimento.

No se sabía de momento si alguien a bordo del Learjet 60 o en tierra, en el vecindario del condado de Palm Beach, resultó herido o murió.

La aeronave había despegado del Aeropuerto Internacional Austin-Bergstrom, en Texas, y se dirigía a las Bahamas, según la Administración Federal de Aviación. Las autoridades no han informado qué provocó la caída del jet ni quiénes iban a bordo.

Jim Reynolds, portavoz del Aeropuerto Internacional Austin-Bergstrom, indicó que se trataba de una aeronave privada. De momento no pudo proporcionar detalles sobre quiénes viajaban en el vuelo.

“Esto es definitivamente una tragedia”, manifestó. Señaló que el número de cola del vuelo era N722BD.

Un video grabado por personas dentro de sus autos captó el aterrador momento en que la aeronave caía en picada, antes de impactar cerca de la vialidad y explotar.

Las llamas titilaban alrededor de trozos de pavimento que bordeaban el cráter mientras algunas personas deambulaban por el lugar, expresando su conmoción porque cayó a apenas unos metros de las casas y a sólo unos centímetros de los vehículos que pasaban. Un espeso humo negro envolvía el sitio.

El percance ocurrió cerca de las avenidas Military Trail y 10th Avenue North. La Oficina Policial del condado de Palm Beach cerró las vialidades en ambos sentidos e instó a los automovilistas a evitar la zona. Bomberos y otro personal de emergencia acudieron rápidamente al lugar.

Una mujer que trabajaba cerca comentó que la electricidad en el área había estado cortada durante aproximadamente dos horas tras el choque. Las circunstancias de lo ocurrido siguen bajo investigación.

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