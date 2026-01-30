Luly López presenta resultados del DIF Saltillo con impacto en colonias y ejidos

Al rendir su primer informe de resultados, la presidenta honoraria del DIF Saltillo, Luly López Naranjo, anunció que para este 2026 se incorporarán nuevos proyectos enfocados en la atención social, entre ellos un centro especializado para el Trastorno del Espectro Autista (TEA) y un centro intergeneracional dirigido a niñas, niños y adultos mayores. “Respondiendo a la creciente necesidad de diagnósticos de casos de autismo y atención especializada en la ciudad, inauguraremos ‘Te acompaño con amor’, el primer centro municipal de autismo. Entendiendo que es un proceso costoso, crearemos un espacio que se encargará de brindar diagnósticos, atención, terapias y acompañamiento a personas con autismo y a sus familias, de manera accesible”, dijo López Naranjo. Agregó que serán estudiantes del Tecnológico de Monterrey quienes, a través de su servicio social, estarán apoyando en el programa. TE PUEDE INTERESAR: DIF Saltillo creará primer centro municipal de autismo este año

Sobre el centro intergeneracional, aseguró que el proyecto será “un paso muy importante”. El espacio será destinado a la niñez y a los adultos mayores. “Convivirán, aprenderán y crecerán juntos. Porque creemos que una comunidad fuerte se construye cuando las generaciones se acompañan, se reconocen y se cuidan mutuamente”, expresó. Durante la presentación del informe “Un Año Más Cerca de Ti”, López Naranjo dio cuenta de los resultados alcanzados durante 2025, entre ellos la creación de los Espacios DIF, que operan en 19 centros comunitarios, donde se brindaron casi 4 mil servicios médicos, mil 500 orientaciones psicológicas y se entregaron más de mil 500 medicamentos, de acuerdo con la información presentada. Otro de los programas destacados fue “Amor en Movimiento”, mediante el cual se realizaron 99 brigadas en colonias, escuelas y ejidos del municipio. A través de estas jornadas se entregaron mil 415 aparatos auditivos, 5 mil 8 lentes, 445 glucómetros y se otorgaron mil 516 consultas dentales, beneficiando a miles de personas. El informe también incluyó acciones de atención directa como la realización de 44 Jornadas DIF, en las que se brindaron 9 mil 123 servicios médicos, psicológicos y jurídicos, así como 500 cirugías de cataratas en coordinación con la Secretaría de Salud y 16 cirugías de labio y paladar hendido con apoyo de organizaciones civiles.