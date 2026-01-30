Luly López presenta resultados del DIF Saltillo con impacto en colonias y ejidos

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 30 enero 2026
    Luly López presenta resultados del DIF Saltillo con impacto en colonias y ejidos
    La presidenta honoraria del DIF Saltillo, Luly López Naranjo, presentó resultados que incluyen más de 9 mil servicios médicos y sociales brindados en colonias y ejidos durante 2025. FOTO: CORTESÍA

Programas como Amor en Movimiento y Espacios DIF permitieron otorgar consultas médicas, apoyos psicológicos, medicamentos y aparatos funcionales a miles de familias saltillenses

Al rendir su primer informe de resultados, la presidenta honoraria del DIF Saltillo, Luly López Naranjo, anunció que para este 2026 se incorporarán nuevos proyectos enfocados en la atención social, entre ellos un centro especializado para el Trastorno del Espectro Autista (TEA) y un centro intergeneracional dirigido a niñas, niños y adultos mayores.

“Respondiendo a la creciente necesidad de diagnósticos de casos de autismo y atención especializada en la ciudad, inauguraremos ‘Te acompaño con amor’, el primer centro municipal de autismo. Entendiendo que es un proceso costoso, crearemos un espacio que se encargará de brindar diagnósticos, atención, terapias y acompañamiento a personas con autismo y a sus familias, de manera accesible”, dijo López Naranjo. Agregó que serán estudiantes del Tecnológico de Monterrey quienes, a través de su servicio social, estarán apoyando en el programa.

TE PUEDE INTERESAR: DIF Saltillo creará primer centro municipal de autismo este año

$!El informe destacó la entrega de más de 11 mil apoyos económicos y casi 50 mil paquetes alimentarios, como parte de una estrategia integral de bienestar social en Saltillo.
El informe destacó la entrega de más de 11 mil apoyos económicos y casi 50 mil paquetes alimentarios, como parte de una estrategia integral de bienestar social en Saltillo. FOTO: CORTESÍA

Sobre el centro intergeneracional, aseguró que el proyecto será “un paso muy importante”. El espacio será destinado a la niñez y a los adultos mayores. “Convivirán, aprenderán y crecerán juntos. Porque creemos que una comunidad fuerte se construye cuando las generaciones se acompañan, se reconocen y se cuidan mutuamente”, expresó.

Durante la presentación del informe “Un Año Más Cerca de Ti”, López Naranjo dio cuenta de los resultados alcanzados durante 2025, entre ellos la creación de los Espacios DIF, que operan en 19 centros comunitarios, donde se brindaron casi 4 mil servicios médicos, mil 500 orientaciones psicológicas y se entregaron más de mil 500 medicamentos, de acuerdo con la información presentada.

Otro de los programas destacados fue “Amor en Movimiento”, mediante el cual se realizaron 99 brigadas en colonias, escuelas y ejidos del municipio. A través de estas jornadas se entregaron mil 415 aparatos auditivos, 5 mil 8 lentes, 445 glucómetros y se otorgaron mil 516 consultas dentales, beneficiando a miles de personas.

El informe también incluyó acciones de atención directa como la realización de 44 Jornadas DIF, en las que se brindaron 9 mil 123 servicios médicos, psicológicos y jurídicos, así como 500 cirugías de cataratas en coordinación con la Secretaría de Salud y 16 cirugías de labio y paladar hendido con apoyo de organizaciones civiles.

$!El DIF Saltillo dio a conocer cifras que reflejan el alcance de sus programas sociales en 2025, con miles de servicios médicos, apoyos económicos, paquetes alimentarios y acciones comunitarias dirigidas a sectores vulnerables del municipio.
El DIF Saltillo dio a conocer cifras que reflejan el alcance de sus programas sociales en 2025, con miles de servicios médicos, apoyos económicos, paquetes alimentarios y acciones comunitarias dirigidas a sectores vulnerables del municipio. FOTO: CORTESÍA

En materia de apoyos sociales, se reportó la entrega de 11 mil 400 apoyos económicos a 3 mil 800 personas mediante el programa “Apoyos de Corazón”, con una inversión superior a 15 millones de pesos, además de la distribución de 49 mil 800 paquetes alimentarios a 4 mil 500 familias a través del esquema “Alimentos de Corazón”.

En su mensaje, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, reconoció el trabajo realizado por el DIF municipal y subrayó el impacto social de sus programas. “Quiero destacar la labor de mi esposa, Luli López, presidenta honoraria del DIF Saltillo, por su capacidad para coordinar voluntades y orientar los esfuerzos con sensibilidad, enfoque social y resultados, siempre poniendo al centro a las familias que más lo necesitan”, afirmó.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


apoyos sociales
Salud
adultos mayores

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


DIF Saltillo
ayuntamiento de saltillo

Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
En razón de género... periodístico

En razón de género... periodístico
Citlalli Hernández anunció que la Secretaría de las Mujeres dialogará con autoridades de Coahuila y con congresos locales para evitar que la figura de violencia vicaria sea utilizada de manera incorrecta.

Coahuila: echarán abajo vinculación de Estela por violencia vicaria, afirma Citlalli Hernández

El productor y director saltillense Pedro Torres Castilla recibió la Presea Manuel Acuña 2025 el pasado 2 de diciembre.

Fallece Pedro Torres Castilla, productor saltillense galardonado con la Presea Manuel Acuña
true

Fiscalía de Nuevo León: aún debe ‘procurar justicia’
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum negó que Ryan Wedding fuera capturado en México por fuerzas estadounidenses, al asegurar que se entregó “voluntariamente”.

¿Operativo o entrega? Una importante detención vuelve abrir el debate entorno el actuar de EU en México
true

A un paso de extinguirse el PAN en Coahuila
Cuando el día te está costando mucho trabajo, el café puede ofrecerte un reinicio.

¿El café puede realmente levantarte el ánimo?
Grupos de víctimas del magnate han pedido transparencia en medio del proceso de publicación de los archivos de su caso.

El FBI compiló una lista de denuncias contra Trump, según los nuevos archivos de Epstein