DIF Saltillo creará primer centro municipal de autismo este año

Ante el aumento en la demanda de diagnósticos y atención especializada para niñas, niños y personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA), el DIF Saltillo anunció la creación del primer centro municipal de autismo, proyecto que comenzará a operar este año como parte de la nueva etapa de programas sociales del organismo.

El anuncio fue realizado por la presidenta honoraria del DIF Saltillo, Luly López Naranjo, durante la presentación de su primer informe de resultados, donde subrayó que este nuevo espacio busca atender una necesidad creciente en la ciudad, ofreciendo servicios integrales a bajo costo para personas con autismo y sus familias.

Detalló que el centro llevará por nombre “Te acompaño con amor” y estará enfocado en brindar diagnósticos oportunos, atención especializada, terapias y acompañamiento continuo, reconociendo que el proceso de detección y tratamiento del TEA suele representar una carga económica importante para muchas familias.

López Naranjo explicó que el proyecto contará con el apoyo de estudiantes del Tecnológico de Monterrey, quienes participarán a través de su servicio social, fortaleciendo la atención profesional y el acompañamiento a los usuarios del centro.

La presidenta honoraria del DIF destacó que el enfoque del nuevo centro será humano e incluyente, priorizando no solo la atención clínica, sino también el respaldo emocional y la orientación a madres, padres y cuidadores, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas con autismo.

Con este anuncio, el DIF Saltillo se perfila para convertirse en el primer municipio de la región en contar con un centro especializado en autismo de carácter público, reafirmando su compromiso de ampliar la cobertura de atención social y responder a problemáticas que impactan directamente en el bienestar de las familias saltillenses.