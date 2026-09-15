Madre de menor presuntamente agredido en taquería de Saltillo denuncia el caso ante Fiscalía

Abraham ‘N’, de 17 años, habría sido agredido durante la madrugada del domingo 13 de septiembre, luego de una discusión ocurrida en el establecimiento donde trabajaba. El caso comenzó a difundirse en redes sociales a partir de un video en el que se observa parte del altercado.

La presunta agresión contra un adolescente que trabajaba en una taquería de la colonia Bonanza, en Saltillo , ya habría sido denunciada ante la Fiscalía General del Estado (FGE), de acuerdo con la madre del joven, quien aseguró que entregó videos y audios relacionados con el caso.

En entrevista con VANGUARDIA, la madre del menor aseguró que presentó la denuncia ese mismo domingo y que posteriormente entregó a la Fiscalía material que, afirma, documenta tanto lo ocurrido tanto aquella madrugada como situaciones previas.

De acuerdo con su relato, el conflicto comenzó alrededor de las 03:00 horas, cuando llegó un cliente y se pidió preparar un alimento pese a que el personal ya había realizado labores de limpieza para cerrar el establecimiento. Aseguró que su hijo manifestó su inconformidad por esta situación y por otros problemas que había experimentado durante el tiempo que trabajó en el lugar.

Posteriormente se habría producido una discusión con el dueño del establecimiento que terminó en la presunta agresión. La entrevistada señaló que este hombre sujetó a su hijo del cuello, lo empujó y lo golpeó, versión que forma parte de los hechos que pidió investigar a las autoridades.

COMENZÓ A TRABAJAR A LOS 15 AÑOS

La madre explicó que Abraham comenzó a trabajar en la taquería cuando tenía 15 años, después de terminar la secundaria y mientras continuaba con sus estudios. Para hacerlo, indicó, ella otorgó una autorización.

Al momento de los hechos llevaba aproximadamente dos años y ocho meses trabajando en el establecimiento y llegó a desempeñarse como encargado de cocina. Sin embargo, la mujer señaló que durante ese período existieron condiciones laborales que ahora pide sean revisadas por las autoridades.

Afirmó que el adolescente normalmente ingresaba alrededor de las 17:30 horas y podía terminar su jornada cerca de las 03:00 horas, mientras que algunos viernes y sábados la salida podía prolongarse hasta aproximadamente las 05:00 horas.

También aseguró que su hijo no contaba con seguridad social, contrato, ni vacaciones y que durante la jornada no tenía establecido un tiempo para tomar alimentos.

La madre señaló además que al joven presuntamente se le aplicaban descuentos sobre su pago por retardos, faltas y otras situaciones ocurridas durante el trabajo. Entre los episodios que relató se encuentra el descuento de 3,000 pesos después de que el adolescente dañó accidentalmente un vehículo cuando fue enviado a sacar basura.

BUSCAN TAMBIÉN REVISIÓN LABORAL

Además de la denuncia por la presunta agresión, la madre indicó que acudió a instancias de conciliación laboral para reclamar las prestaciones y cantidades que considera pendientes tras la salida de su hijo del establecimiento.

También pidió que las autoridades laborales revisen las condiciones en las que se encuentran otros adolescentes que trabajan o han trabajado en el negocio.

La mujer sostuvo que su principal petición es que se investigue lo ocurrido con Abraham y se determine la responsabilidad correspondiente. “Yo pido justicia”, expresó.