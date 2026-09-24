Saltillo: La pequeña Yoana librará nueva batalla; requiere retiro de bazo y donadores de plaquetas en Guadalajara

Tras haber conmovido a Coahuila y superar con éxito un trasplante de hígado en mayo pasado, la pequeña Yoana Judeli Salazar enfrenta un nuevo y crucial reto médico. Este viernes 25 de septiembre de 2026, la menor de cuatro años será intervenida quirúrgicamente en Guadalajara para retirarle el bazo (esplenectomía), debido a complicaciones derivadas de su proceso de recuperación. La intervención busca solucionar un cuadro de esplenomegalia (agrandamiento anormal del bazo) e hiperesplenismo, condición que provoca que este órgano destruya aceleradamente sus plaquetas y glóbulos rojos. Para llevar a cabo la operación con seguridad y prevenir sangrados graves, el equipo médico requiere con urgencia el apoyo de donadores de plaquetas tipo A+.

La cirugía se realizará en el Hospital Country 2000, en Guadalajara, Jalisco, bajo la dirección del Dr. Daniel Zamora Valdés, el mismo cirujano especialista que lideró el trasplante hepático de Yoana. Por esta razón, la familia hace un llamado urgente a la comunidad que resida o pueda trasladarse a la capital jalisciense para sumarse como donantes. ¿CÓMO APOYAR A YOANA Y SU FAMILIA? Para quienes puedan donar plaquetas en Guadalajara, el Banco de Sangre del Hospital Country 2000 (Av. Circunvalación Jorge Álvarez del Castillo 1542) atiende de lunes a domingo de 8:00 a 20:00 horas. Es necesario agendar cita previa a los teléfonos 33 3854 4500 (ext. 970 y 971). Se solicita preferentemente donantes varones, de 18 a 65 años, con peso mayor a 50 kg y sin infecciones recientes.

Además del llamado a la donación de sangre, los padres de la menor solicitan el respaldo de la ciudadanía para solventar los gastos médicos y de estancia prolongada fuera de la ciudad. Quienes deseen realizar una aportación voluntaria pueden hacerlo a través de la cuenta BBVA a nombre de Luis Salazar, con la tarjeta 4152 3137 9749 1086. “Seguimos luchando, seguimos creyendo”, expresaron los padres de la niña, reiterando que cualquier apoyo —desde donaciones, oraciones o la simple difusión del caso— representa una luz de esperanza para superar esta nueva prueba en la vida de Yoana.