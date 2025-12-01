‘Manchas’ ayuda a detectar más de 700 fugas y reduce desperdicio de agua: Agsal

Saltillo
/ 1 diciembre 2025
    ‘Manchas’ ayuda a detectar más de 700 fugas y reduce desperdicio de agua: Agsal
    “Manchas”, el perro entrenado para localizar fugas ocultas, ha sido clave para reducir tiempos de reparación y evitar el desperdicio de miles de litros en Saltillo, según Aguas de Saltillo. FOTO: AGSAL

Aguas de Saltillo destacó que “Manchas”, el primer perro busca fugas de América Latina, ha permitido acelerar la detección de más de 700 filtraciones

De acuerdo con Iván José Vicente García, gerente general de Aguas de Saltillo, “Manchas” --el primer perro busca fugas de América Latina-- ha sido clave para acelerar las reparaciones y reducir el desperdicio de agua.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Manchas’, el perro de Aguas de Saltillo, es chileno y costó un millón de pesos

Llevamos más de 700 fugas localizadas a través del binomio canino”, afirmó. Además del binomio, la empresa utiliza otros métodos para detectar fugas ocultas como tecnología satelital y el uso de gas helio trazador. Estas herramientas permiten acortar el tiempo que una fuga permanece activa y, con ello, evitar pérdidas mayores. “Lo que estamos haciendo es reducir el tiempo de vida de esas fugas y, por tanto, eliminando el desperdicio de este caudal”, comentó el gerente.

Asimismo, mencionó que Saltillo registra más de mil fugas anuales, aunque su impacto es variable. “Es difícil de cuantificar porque cada fuga es distinta; depende de la presión del agua, de la rotura y del tiempo que haya estado latente”.

Por otra parte, habló sobre los avances en la recuperación y suma de volumen gracias a labores de mantenimiento y a la incorporación de nuevas fuentes de captación.

Dijo que, únicamente por mantenimiento en pozos, se han recuperado 200 litros por segundo. Además, la empresa añadió 170 litros por segundo mediante nuevas fuentes que forman parte de la fase dos del plan antisequía.

El gerente añadió que actualmente, el consumo de la ciudad ronda los 1,900 a 2,000 litros por segundo, dependiendo de la temperatura.

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

