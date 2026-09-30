Maniobra para esquivar automóvil termina en choque sobre el periférico, en Saltillo

Un accidente entre dos vehículos se registró este miércoles sobre el periférico Luis Echeverría, a la altura de la colonia Satélite Sur, en Saltillo, luego de que la conductora de un Ford Fiesta perdiera el control al intentar evitar un automóvil que se incorporaba a la vialidad.

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente ocurrió cuando un el conductor de un vehículo Dodge Attitud, Eduardo Hernández Rojas, de 28 años, salió de la calle Mauricio Magdaleno para incorporarse al Periférico, situación que llevó a la conductora Cinthya Jazmin Treviño Vitela, de 29 años, conductora del Fiesta, a realizar una maniobra para esquivarlo.