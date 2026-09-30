Maniobra para esquivar automóvil termina en choque sobre el periférico, en Saltillo
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La conductora de un Ford Fiesta perdió el control al intentar evitar un automóvil que se incorporaba a la vialidad; no se reportaron lesionados
Un accidente entre dos vehículos se registró este miércoles sobre el periférico Luis Echeverría, a la altura de la colonia Satélite Sur, en Saltillo, luego de que la conductora de un Ford Fiesta perdiera el control al intentar evitar un automóvil que se incorporaba a la vialidad.
De acuerdo con los primeros reportes, el incidente ocurrió cuando un el conductor de un vehículo Dodge Attitud, Eduardo Hernández Rojas, de 28 años, salió de la calle Mauricio Magdaleno para incorporarse al Periférico, situación que llevó a la conductora Cinthya Jazmin Treviño Vitela, de 29 años, conductora del Fiesta, a realizar una maniobra para esquivarlo.
Tras la maniobra, la mujer perdió el control del automóvil y terminó por saltar el camellón que divide los carriles de circulación.
El Ford Fiesta continuó su trayectoria hasta impactarse contra un Honda conducido por Alejandro Rodríguez García, de 47 años, que se encontraba detenido a la espera de realizar una vuelta hacia la colonia Satélite.
El choque dejó daños materiales en ambos vehículos, sin que se reportaran personas lesionadas, elementos de las autoridades municipales acudieron al sitio para tomar conocimiento del accidente.