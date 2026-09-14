Mantienen más de 30 pipas ante problemas de agua en Saltillo; servicio se recupera en el poniente

El edil señaló que el poniente ha sido el sector más complicado durante la contingencia, aunque durante la noche el suministro logró restablecerse con normalidad en una cantidad importante de colonias. Sin embargo, reconoció que Saltillo 2000 continúa entre los puntos pendientes.

Más de 30 pipas continúan distribuyendo agua en distintos sectores de Saltillo mientras se trabaja para normalizar el servicio tras las afectaciones que, de acuerdo con el alcalde Javier Díaz González, comenzaron a raíz de fallas en el suministro eléctrico de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

“Tenemos la colonia Saltillo 2000, que es donde nos falta y donde tenemos más presión ahí. Se sigue trabajando”, señaló.

Las unidades recorrieron sectores como Saltillo 2000, Espinoza Mireles, Satélite Norte, Puerto de Flores, Satélite Sur, Puerto de la Virgen, Portal de Agaves y Valle Escondido Sur, entre otras zonas, a fin de llevar el líquido directamente a los hogares saltillenses.

Díaz González informó además que el Municipio prevé incorporar otro pozo de Carneros en un plazo máximo de dos o tres semanas, con el objetivo de incrementar el caudal disponible.

APAGONES, EL ORIGEN DEL PROBLEMA

El alcalde reiteró que la contingencia no comenzó por falta de caudal, sino por fallas eléctricas que impidieron operar los pozos. Explicó que un apagón de una hora puede afectar durante seis o siete horas el suministro en las colonias y que, después de una interrupción superior a 100 horas, recuperar la red resulta más complicado.

“Si tienes un apagón de más de 100 horas, pues se complica mucho el tema en la recuperación porque se vació completamente la red”, indicó.

Añadió que al volver a inyectar agua pueden presentarse tapones ocasionados por sarro, por lo que anticipó que los trabajos para alcanzar la normalidad continuarán durante la semana.