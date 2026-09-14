Mantienen más de 30 pipas ante problemas de agua en Saltillo; servicio se recupera en el poniente

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    Mantienen más de 30 pipas ante problemas de agua en Saltillo; servicio se recupera en el poniente
    Las pipas han llevado agua directamente a los hogares de sectores como Espinoza Mireles, Satélite Norte y Sur, Puerto de Flores, Puerto de la Virgen, Portal de Agaves y Valle Escondido Sur. CORTESÍA

Saltillo 2000 permanece como uno de los sectores pendientes; el alcalde Javier Díaz señaló que esperan incorporar un nuevo pozo de Carneros en las próximas semanas.

Más de 30 pipas continúan distribuyendo agua en distintos sectores de Saltillo mientras se trabaja para normalizar el servicio tras las afectaciones que, de acuerdo con el alcalde Javier Díaz González, comenzaron a raíz de fallas en el suministro eléctrico de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

El edil señaló que el poniente ha sido el sector más complicado durante la contingencia, aunque durante la noche el suministro logró restablecerse con normalidad en una cantidad importante de colonias. Sin embargo, reconoció que Saltillo 2000 continúa entre los puntos pendientes.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/llegan-pipas-gratis-a-colonias-de-saltillo-afectadas-por-falta-de-agua-HA23455992

“Tenemos la colonia Saltillo 2000, que es donde nos falta y donde tenemos más presión ahí. Se sigue trabajando”, señaló.

Las unidades recorrieron sectores como Saltillo 2000, Espinoza Mireles, Satélite Norte, Puerto de Flores, Satélite Sur, Puerto de la Virgen, Portal de Agaves y Valle Escondido Sur, entre otras zonas, a fin de llevar el líquido directamente a los hogares saltillenses.

Díaz González informó además que el Municipio prevé incorporar otro pozo de Carneros en un plazo máximo de dos o tres semanas, con el objetivo de incrementar el caudal disponible.

APAGONES, EL ORIGEN DEL PROBLEMA

El alcalde reiteró que la contingencia no comenzó por falta de caudal, sino por fallas eléctricas que impidieron operar los pozos. Explicó que un apagón de una hora puede afectar durante seis o siete horas el suministro en las colonias y que, después de una interrupción superior a 100 horas, recuperar la red resulta más complicado.

“Si tienes un apagón de más de 100 horas, pues se complica mucho el tema en la recuperación porque se vació completamente la red”, indicó.

Añadió que al volver a inyectar agua pueden presentarse tapones ocasionados por sarro, por lo que anticipó que los trabajos para alcanzar la normalidad continuarán durante la semana.

$!Más de 30 pipas continúan distribuyendo agua en distintos sectores de Saltillo.
Más de 30 pipas continúan distribuyendo agua en distintos sectores de Saltillo. CORTESÍA

Díaz González aseguró que durante 2025 se incorporaron más de 300 litros por segundo y que para 2026 se pretende sumar una cantidad similar, mientras que en 2027 buscarán añadir otros 300 litros por segundo. Con ello, dijo, las incorporaciones se acercarían a los mil litros por segundo, frente a los aproximadamente 2,100 o 2,150 litros por segundo que, según explicó, requiere Saltillo para su abastecimiento.

Finalmente, señaló que la CFE busca sostener una reunión con el Municipio, mientras el Ayuntamiento continuará con la distribución mediante pipas y los trabajos para recuperar el servicio.

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Sergio Soto

Sergio Soto

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), con formación técnica en artes, y reportero de la sección local en VANGUARDIA.

Cubre temas con enfoque social, sistema de salud y salud mental, así como historias que visibilizan problemas de interés público o que buscan inspirar a la comunidad.

Ha tenido experiencia como docente en instituciones educativas de nivel preescolar, primaria y preparatoria, impartiendo talleres o clases de artes, español e inglés; además de ser aficionado a los videojuegos, las series y el cine.

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