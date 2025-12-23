Mapeo de datos municipales permite detectar patrones de riesgo en Saltillo

Saltillo
/ 23 diciembre 2025
    Mapeo de datos municipales permite detectar patrones de riesgo en Saltillo
    A través del Visor Saltillo, el IMPLAN concentra información municipal en capas temáticas que permiten identificar zonas de riesgo y patrones recurrentes en la ciudad. FOTO: ARCHIVO

La información se usa para detectar patrones y definir ajustes en movilidad y planeación

El Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) de Saltillo recopila y organiza información de distintas áreas del municipio con el objetivo de identificar patrones de riesgo y contar con elementos que ayuden a definir intervenciones en temas como movilidad y planeación urbana.

El titular del IMPLAN, Alberto Salinas, dijo que este trabajo se basa en el uso de información documentada y actualizable, lo que permite pasar de decisiones sustentadas en percepciones a análisis apoyados en datos. “Cuando tienes estos mecanismos ya documentados y los vas actualizando, puedes identificar patrones y atenderlos de una manera mucho más focalizada”.

Una de las plataformas que concentra esta información es el Visor Saltillo, que integra datos municipales en distintas capas temáticas. A través de este sistema, dijo, se puede revisar información relacionada con movilidad, riesgos y otros indicadores urbanos, así como cruzar datos para detectar comportamientos que se repiten en determinados puntos de la ciudad.

En el caso de movilidad, el visor permite ubicar en el mapa los siniestros de tránsito registrados, junto con datos como el tipo de vehículo, el horario, el motivo del percance y si hubo personas lesionadas o fallecidas. Parte de esta información corresponde a registros ya integrados en la plataforma, como los del año 2022, y forma parte de un proceso que sigue en construcción.

El funcionario indicó que este tipo de información permite ubicar zonas y horarios con mayor recurrencia de incidentes, lo que da elementos para definir acciones puntuales, como ajustes viales o medidas preventivas. “Cuando sabes dónde ocurren y por qué se repiten ciertos eventos, puedes decidir mejor qué hacer”, afirmó.

Agregó que el trabajo actual del IMPLAN se centra en seguir incorporando y actualizando información dentro del Visor Saltillo, con datos de acceso público y otros de uso interno entre dependencias, con el fin de contar con referencias claras para la toma de decisiones municipales.

Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

