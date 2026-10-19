¡Mar ya está en casa! Bomberos de Saltillo celebran el regreso de su perrita rescatista

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    ¡Mar ya está en casa! Bomberos de Saltillo celebran el regreso de su perrita rescatista
    Mar, integrante del equipo K9 de Bomberos de Saltillo, fue encontrada sana y salva tras ser reportada como desaparecida. BOMBEROS DE SALTILLO

La perrita del equipo K9 fue reportada como desaparecida el viernes y localizada el domingo, gracias al apoyo de ciudadanos que compartieron su búsqueda

La búsqueda de Mar, integrante del equipo K9 de Bomberos de Saltillo, terminó con buenas noticias. La corporación confirmó el domingo por la tarde que la perrita fue localizada sana y salva y ya se encuentra de regreso con su familia.

El viernes pasado, Bomberos de Saltillo difundió un mensaje en redes sociales para solicitar el apoyo de la ciudadanía en la localización de Mar, quien forma parte del equipo especializado en entrenamiento y labores relacionadas con el rescate de personas.

Indigna en Saltillo video de joven golpeando a un perrito en la colonia República; ya investigan el caso

En la publicación, la corporación destacó el papel de la canina, acostumbrada a prepararse para ayudar a salvar vidas, y pidió colaboración para encontrarla. La situación generó muestras de solidaridad entre usuarios de redes sociales.

Tras difundir su fotografía y los datos de la búsqueda, los bomberos convocaron a la población a compartir la información y mantenerse atenta ante cualquier pista que permitiera dar con su paradero.

La respuesta ciudadana fue reconocida por la institución, que agradeció a quienes replicaron la publicación, estuvieron pendientes en las calles y contribuyeron a las labores para encontrar a la perrita.

Fue durante la tarde del domingo cuando la corporación anunció que Mar había sido encontrada y que se encontraba a salvo. La noticia puso fin a varios días de incertidumbre para quienes participaron en su búsqueda.

Bomberos de Saltillo resaltó que la colaboración de la comunidad fue fundamental para lograr el reencuentro. También recordó, a través de su mensaje, la importancia de Mar, quien diariamente se entrena para participar en tareas orientadas a salvar vidas.

Con su regreso a casa, la corporación celebró el desenlace favorable de la búsqueda y agradeció las muestras de apoyo recibidas. La historia de Mar concluyó con un mensaje de alivio y alegría para sus cuidadores y para las personas que se sumaron a la causa.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Animales
Bomberos

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Cadena de traiciones

Cadena de traiciones
true

POLITICÓN: Rodeo Saltillo: Manolo Jiménez convierte las dudas en resultados
true

Cierra Morena los registros y Luis Fernando no aparece
El uso de vehículos motorizados crece a una tasa superior al incremento poblacional de la ciudad.

Saltillo: Tras pandemia, presencia de autos aumenta 25%... y motos se disparan al doble
Los primeros lugares de las ramas femenil y varonil recibieron trofeos durante la ceremonia de premiación, realizada frente al Frontispicio del Tecnológico.

Más de 2 mil 500 corredores participan en la 5K Go Burros Pardos en Saltillo
Papa León XIV desde el Ángelus, Vaticano.

El Papa León XIV reaparece en el Ángelus tras exitosa operación en el Policlínico Gemelli
Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Trump arremete contra Francia y culpa a la inmigración de destruir el país
Celebran Concierto Misionero en el Templo de San Juan Nepomuceno con artistas saltillenses

Celebran Concierto Misionero en el Templo de San Juan Nepomuceno con artistas saltillenses