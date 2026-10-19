¡Mar ya está en casa! Bomberos de Saltillo celebran el regreso de su perrita rescatista

El viernes pasado, Bomberos de Saltillo difundió un mensaje en redes sociales para solicitar el apoyo de la ciudadanía en la localización de Mar, quien forma parte del equipo especializado en entrenamiento y labores relacionadas con el rescate de personas.

La búsqueda de Mar, integrante del equipo K9 de Bomberos de Saltillo, terminó con buenas noticias. La corporación confirmó el domingo por la tarde que la perrita fue localizada sana y salva y ya se encuentra de regreso con su familia.

En la publicación, la corporación destacó el papel de la canina, acostumbrada a prepararse para ayudar a salvar vidas, y pidió colaboración para encontrarla. La situación generó muestras de solidaridad entre usuarios de redes sociales.

Tras difundir su fotografía y los datos de la búsqueda, los bomberos convocaron a la población a compartir la información y mantenerse atenta ante cualquier pista que permitiera dar con su paradero.

La respuesta ciudadana fue reconocida por la institución, que agradeció a quienes replicaron la publicación, estuvieron pendientes en las calles y contribuyeron a las labores para encontrar a la perrita.

Fue durante la tarde del domingo cuando la corporación anunció que Mar había sido encontrada y que se encontraba a salvo. La noticia puso fin a varios días de incertidumbre para quienes participaron en su búsqueda.

Bomberos de Saltillo resaltó que la colaboración de la comunidad fue fundamental para lograr el reencuentro. También recordó, a través de su mensaje, la importancia de Mar, quien diariamente se entrena para participar en tareas orientadas a salvar vidas.

Con su regreso a casa, la corporación celebró el desenlace favorable de la búsqueda y agradeció las muestras de apoyo recibidas. La historia de Mar concluyó con un mensaje de alivio y alegría para sus cuidadores y para las personas que se sumaron a la causa.