María Fernanda Martínez Amezcua: ‘Mi casa es tu casa’ nunca tuvo más sentido

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Saltillo
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    María Fernanda Martínez Amezcua: ‘Mi casa es tu casa’ nunca tuvo más sentido
    María Fernanda Martínez transformó su hogar en un espacio de desayunos llamado “Mi casa es tu casa”. HOMERO SÁNCHEZ

“Mi motor son ellos”. Enrique, Fernando y los mellizos Santiago y Andrea son la inspiración de María Fernanda para enfrentar las adversidades. Ser madre emprendedora es un reto, pero más aún si se abren las puertas del hogar para ello

“Mi casa es tu casa” no es solo un nombre, es la forma en que María Fernanda Martínez Amezcua, mamá de Enrique, Fernando y los mellizos Santiago y Andrea, de cinco, tres y dos años, decidió abrir las puertas de su hogar y convertirlo en un pequeño espacio de desayunos donde cada visitante es recibido como si llegara a la cocina de una familia.

Ahí, entre la sala adaptada y el movimiento constante de la cocina, Fernanda encontró una manera de ejercer su maternidad sin renunciar a generar ingresos para sostener a sus cuatro hijos.

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El proyecto, las bases de un sueño, funciona como un concepto de desayunos íntimo y cercano, donde la atención es personalizada y la experiencia está pensada para que quienes llegan se sientan en un ambiente familiar, con comida preparada al momento y sin la prisa de un restaurante convencional.

$!La cocina de su hogar se convierte cada mañana en punto de encuentro entre trabajo y maternidad.
La cocina de su hogar se convierte cada mañana en punto de encuentro entre trabajo y maternidad. HOMERO SÁNCHEZ

Ahí comenzó a darle forma a un sueño que ya tenía desde antes: un pequeño local de desayunos, con pocas mesas, café y panadería por las mañanas, un espacio íntimo que siempre se mantuviera lleno de vida.

Ese proyecto, sin embargo, nunca se ha ido; sigue ahí. Solo que hoy tomó un camino distinto. “Siento que para allá voy”, reconoce, viendo en “Mi casa es tu casa” el inicio de esa idea que durante años imaginó.

Su historia con la cocina viene de años atrás. Estudió gastronomía en San Francisco, California, donde vivió cerca de cinco años y comenzó a desarrollar su pasión por la repostería.

Con el tiempo, la maternidad fue marcando nuevos ritmos. El proyecto quedó en pausa, pero no desapareció. Fue hasta hace apenas unos meses que decidió retomarlo, esta vez adaptándolo a su realidad actual.

En ese proceso, su madre, María Magdalena Amezcua, ha sido una pieza clave. La ha acompañado en la organización, en el cuidado de los niños y en la operación diaria del negocio, convirtiéndose en un apoyo constante para que el proyecto pudiera sostenerse.

$!Su madre, María Magdalena Amezcua, ha sido un apoyo clave en la operación del negocio y el cuidado de sus hijos.
Su madre, María Magdalena Amezcua, ha sido un apoyo clave en la operación del negocio y el cuidado de sus hijos. HOMERO SÁNCHEZ

Las mañanas en casa de Fernanda comienzan antes de que salga el sol. Algunas madrugadas se levanta para avanzar con preparaciones del pan y bases de los desayunos. Después, el día se mezcla con la rutina familiar: los niños que despiertan, los uniformes, los lunches y la escuela.

El servicio comienza mientras la casa aún está en movimiento y termina al mediodía, cuando su prioridad vuelve a ser completamente la misma: sus hijos.

Por las tardes, el espacio regresa a ser solo hogar. La cocina se transforma nuevamente en punto de encuentro familiar, aunque el trabajo nunca se detiene del todo: la planeación del día siguiente, las preparaciones y la organización forman parte de su rutina nocturna.

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Fernanda combina la preparación de desayunos con la crianza de sus cuatro hijos pequeños. HOMERO SÁNCHEZ

Fernanda reconoce que no es un camino sencillo. Hay días de cansancio y otros de incertidumbre, pero también una claridad que la sostiene.

“Mi motor son ellos”, dice al hablar de sus hijos.

En su caso, emprender no significó alejarse de la maternidad, sino encontrar una forma distinta de ejercerla. Una donde el trabajo y la crianza conviven en el mismo espacio, sin horarios perfectos, pero con la intención constante de no perderse lo esencial.

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Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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