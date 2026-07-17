Mariachi Gama 1000 encabezará la cuarta edición de ‘Nuestra Noche Mexicana’ en restaurante de Saltillo

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Saltillo
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    Mariachi Gama 1000 encabezará la cuarta edición de ‘Nuestra Noche Mexicana’ en restaurante de Saltillo
    El Mesón Principal celebrará la cuarta edición de Nuestra Noche Mexicana con la presentación del Mariachi Gama 1000. CORTESÍA

Experiencia reunirá alta cocina, espectáculo musical y tradición en una velada con menú de siete tiempos.

El Mesón Principal, en Saltillo, celebrará la cuarta edición de Nuestra Noche Mexicana, un evento que combinará gastronomía, música y tradición con la presentación estelar del Mariachi Gama 1000.

La experiencia está diseñada para ofrecer una velada inspirada en las fiestas patrias, donde los asistentes podrán disfrutar de un concierto en vivo, una cena de siete tiempos y un ambiente dedicado a la cultura mexicana.

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Como parte de la recepción, los invitados serán recibidos con un coctel de bienvenida antes de dar paso al programa gastronómico y artístico.

FUSIÓN DE GASTRONOMÍA Y MÚSICA

Los organizadores destacaron que esta celebración se ha consolidado como una de las actividades emblemáticas de El Mesón Principal, al reunir en un mismo espacio la cocina de autor con uno de los mariachis más representativos del País.

La presentación de Mariachi Gama 1000 será el eje central de la noche, acompañada por un menú especialmente diseñado para la ocasión.

BOLETOS YA ESTÁN DISPONIBLES

Los boletos para la cuarta edición de Nuestra Noche Mexicana ya se encuentran a la venta y pueden adquirirse comunicándose al teléfono 844 352 5239.

El evento se llevará a cabo el 5 de septiembre a partir de las 20:00 horas en las instalaciones de El Mesón Principal, ubicadas sobre el bulevar Venustiano Carranza número 4671, en Saltillo.

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