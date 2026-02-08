Más allá de la conmemoración: movilidad pensada para mujeres en Saltillo

Con motivo del Día de la Mujer Mexicana, Transporte Digno Saltillo llevará a cabo una serie de actividades públicas orientadas a visibilizar la necesidad de pensar la movilidad y el diseño urbano desde una perspectiva de género, bajo la premisa de que una ciudad segura para las mujeres es una ciudad más segura para todas las personas.

Marco Hernández, integrante de la organización, explicó que las actividades no se limitan a la conmemoración de una fecha, sino que buscan abrir una conversación más amplia. La intención es exponer la forma en que las ciudades han sido históricamente diseñadas y cómo esto impacta la vida cotidiana, particularmente de las mujeres, quienes realizan la mayor cantidad de traslados diarios por razones de trabajo, cuidado y actividades domésticas.

“Si una ciudad está pensada para las mujeres y para las niñas y los niños, entonces está pensada para todas las personas”, dijo. Añadió que la movilidad no debe analizarse solo desde la infraestructura, sino como un derecho humano que debe garantizarse de forma segura, accesible e incluyente.

El programa inicia el viernes 13 con la proyección del documental “Ellas en la ciudad”, una producción que recoge testimonios de mujeres sobre su experiencia al habitar y desplazarse en entornos urbanos. La sede de esta actividad se encuentra en proceso de confirmación entre dos espacios culturales de la ciudad..

El sábado 14, en Estación Libertad, se instalará un módulo informativo enfocado en la movilidad del cuidado y en la seguridad de las mujeres durante sus trayectos, ya sea a pie, en transporte público, en taxi o en bicicleta. Hernández explicó que este espacio busca ofrecer información y generar diálogo sobre los riesgos cotidianos que enfrentan las mujeres al moverse por la ciudad.

Finalmente, el domingo 15 se realizará una rodada abierta al público en general, concebida como una acción simbólica para cuestionar el modelo de ciudad centrado en el automóvil. La actividad, titulada “Rodada de la mujer mexicana”. Todas contra el patriarcarro, plantea una crítica al predominio del vehículo particular en el diseño urbano y propone repensar el espacio público desde las necesidades de las personas.

“El automóvil ha concentrado poder en la forma en que se han diseñado las ciudades. Nosotros no hablamos de una ciudad contra los hombres, sino de una ciudad pensada para todas y todos, empezando por quienes históricamente han quedado fuera del diseño”, expuso.

Hernández añadió que Saltillo presenta una ligera mayoría de población femenina, por lo que resulta incongruente que el espacio urbano no responda a las necesidades de ese sector. “No puede haber desarrollo si seguimos ignorando a más de la mitad de quienes habitan la ciudad”, afirmó.

Las actividades están abiertas a mujeres, hombres, niñas y niños, con la intención —según la organización— de construir una reflexión colectiva sobre la movilidad, la seguridad y el derecho a la ciudad desde una visión incluyente. Para quienes deseen asistir a las actividades, pueden consultar la página de Transporte Digno Saltillo.