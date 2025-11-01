‘Más rápido y más barato destacan pasajeros en primer ruta Saltillo-CDMX vía AIFA

    El Airbus A320 de Viva Aerobús aterrizó en el Aeropuerto Plan de Guadalupe con 140 pasajeros, marcando el regreso de los vuelos comerciales a Saltillo. FOTO: HÉCTOR GARCÍA

Los visitantes destacaron que aunque el AIFA es lejano a la CDMX, el servicio fue rápido, además de ahorrarse tiempo y dinero para ya no ir de Monterrey a Saltillo

Este viernes 31 de octubre se realizó el primer aterrizaje y despegue de un vuelo comercial en Saltillo desde que se interrumpieran en el año 2020.

Fue en punto de las 17:45 horas que 140 pasajeros provenientes de la Ciudad de México aterrizaron en el Aeropuerto Internacional Plan de Guadalupe.

$!Pasajeros arribaron al Aeropuerto Internacional Plan de Guadalupe tras el primer vuelo comercial desde 2020.
Pasajeros arribaron al Aeropuerto Internacional Plan de Guadalupe tras el primer vuelo comercial desde 2020. FOTO: HÉCTOR GARCÍA

A pesar de estar programado para las 18:15 fue a las 18:50 que comenzó su despegue la misma aeronave Airbus A320 -con capacidad para 186 personas- trasladando a 167 pasajeros al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

$!Los viajeros coincidieron en que la nueva ruta aérea facilita los viajes frecuentes entre Saltillo y la Ciudad de México.
Los viajeros coincidieron en que la nueva ruta aérea facilita los viajes frecuentes entre Saltillo y la Ciudad de México. FOTO: HÉCTOR GARCÍA

Al momento del despegue, autoridades estatales y municipales se hicieron presentes en el Aeropuerto como el secretario de economía Luis Olivares, la secretaria de turismo y pueblos mágicos Cristina Amezcua, el jefe de gabinete y proyectos estratégicos de Saltillo César Iván Moreno Aguirre y el empresario local Héctor Horacio Dávila.

$!Luis Antonio García compartió su satisfacción al ser recibido por familiares al llegar al Aeropuerto Plan de Guadalupe.
Luis Antonio García compartió su satisfacción al ser recibido por familiares al llegar al Aeropuerto Plan de Guadalupe. FOTO: ALONSO FLORES

GRATA EXPERIENCIA PARA PASAJEROS

En general, los pasajeros comentaron haber tenido una buena experiencia viajando directamente a Saltillo y ya no hacer sus traslados vía Monterrey.

$!El Airbus A320 de Aeroméxico realizó el aterrizaje inaugural en Saltillo con 140 pasajeros procedentes de la Ciudad de México.
El Airbus A320 de Aeroméxico realizó el aterrizaje inaugural en Saltillo con 140 pasajeros procedentes de la Ciudad de México. FOTO: HÉCTOR GARCÍA

Argumentaron que los viajes a la capital regiomontana agregan hasta 2 mil 500 pesos al total del viaje. Asimismo expusieron que aunque lejano a la Ciudad de México, trasladarse al AIFA no representó mayor inconveniente.

$!Irma, visitante de Saltillo por primera vez, destacó la eficiencia del Mexibús desde el AIFA hacia la ciudad.
Irma, visitante de Saltillo por primera vez, destacó la eficiencia del Mexibús desde el AIFA hacia la ciudad. FOTO: ALONSO FLORES

“La verdad qué bueno que volvieron a poner estos vuelos porque hacían mucha falta, hacía mucho traslado ir a Monterrey y regresar y la verdad mi experiencia muy buena el día de hoy, felicidades por volvernos a dar esta oportunidad de estar directos, comunicados”, dijo Marta Padilla Zapata, estilista de profesión, originaria de Saltillo que radica en la CDMX.

Para Padilla su experiencia en el AIFA fue “una maravilla” indicando que vive cerca del mismo y que el servicio es “muy rápido”, pues viaja a Saltillo tres o cuatro veces al año.

Jorge Cárdenas, quien también es originario de Saltillo y viaja con mucha frecuencia a la CDMX por motivos laborales, destacó que ahora se evita el traslado desde Monterrey.

$!Jorge Cárdenas, viajero frecuente a la CDMX, valoró el ahorro de tiempo y dinero con el nuevo vuelo directo.
Jorge Cárdenas, viajero frecuente a la CDMX, valoró el ahorro de tiempo y dinero con el nuevo vuelo directo. FOTO: ALONSO FLORES

“El traslado de Monterrey aquí si lo haces por la autopista son otros mil pesos ida y vuelta o si tomas el transporte, los autobuses son como 600 pesos. El viaje completo yo creo que te ahorras unos mil o mil 200 pesos”, dijo.

Coincidió en que aunque lejos, el AIFA es “super cómodo”, por lo que “recomienda bastante” viajar por esa vía.

$!Marta Padilla, originaria de Saltillo, celebró la reanudación de los vuelos directos desde la CDMX y destacó la comodidad del AIFA.
Marta Padilla, originaria de Saltillo, celebró la reanudación de los vuelos directos desde la CDMX y destacó la comodidad del AIFA. FOTO: ALONSO FLORES

Otra visitante que se identificó como Irma, comentó que este viernes visitó Saltillo por primera vez y aunque tenía algunas dudas de viajar por el AIFA, fue “de volada” con el transporte público Mexibús.

$!Familias y pasajeros celebraron el restablecimiento de la ruta aérea Saltillo–Ciudad de México tras cuatro años de suspensión.
Familias y pasajeros celebraron el restablecimiento de la ruta aérea Saltillo–Ciudad de México tras cuatro años de suspensión. FOTO: HÉCTOR GARCÍA

“Venía con dudas por el trayecto, pero en el Mexibús fue de volada. Fue genial. Sí lo recomiendo. Sí había escuchado comentarios no tan agradables, pero sinceramente estuvo genial”, destacó.

Luis Antonio García calificó como “excelente” al AIFA pues comentó haber tardado una hora y 15 minutos de la CDMX a ahí, donde recibió “muy buen servicio”.

$!Autoridades estatales y municipales recibieron el primer vuelo comercial desde 2020 en el Aeropuerto Internacional Plan de Guadalupe
Autoridades estatales y municipales recibieron el primer vuelo comercial desde 2020 en el Aeropuerto Internacional Plan de Guadalupe FOTO: HÉCTOR GARCÍA

Es originario de Saltillo aunque viaja con frecuencia a la CDMX y a Puerto Vallarta. “Muy barato y súper bien, la verdad, la mejor experiencia, la gente se anime a volar. Yo batallo mucho cuando llego a Monterrey y luego de venirme de allá para acá. El taxi son 2 mil pesos más 500 de casetas, entonces es 2 mil 500 más de venida y 2 mil 500 más de ida. En cambio aquí están mis familiares ya esperándome”, concluyó.

