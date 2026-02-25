Exigen investigar muerte de dos niñas migrantes y denuncias de abusos en albergues del DIF Oaxaca

OAXACA, OAX.- Siete organizaciones de la sociedad civil exigieron una investigación exhaustiva y transparente por la muerte de dos niñas migrantes y por las denuncias de abusos y presunta explotación laboral infantil en albergues del DIF Estatal Oaxaca.

De acuerdo con lo expuesto por las organizaciones, dos niñas de origen haitiano murieron mientras se encontraban albergadas con su madre en la Casa Hogar “Patos”, que funciona como albergue y centro de tránsito para personas migrantes, perteneciente al Sistema DIF Estatal. Sus cuerpos fueron hallados en el interior de una fosa séptica.

Como contexto inmediato, días antes niñas, niños y adolescentes de albergues del DIF Oaxaca denunciaron públicamente que fueron víctimas de discriminación y explotación laboral, al señalar que se les obligó a preparar alimentos para su venta en el Parque Primavera, en la Guelaguetza y en otros espacios públicos.

En esas denuncias también mencionaron que tarjetas de becas a su nombre estaban bajo resguardo de la Procuraduría Estatal de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes o de directivas y directivos, y que en ocasiones no recibían el monto completo. Añadieron señalamientos sobre la cancelación y clausura con cemento de una alberca destinada a rehabilitación.

En un escrito dirigido al Congreso del Estado, al Gobierno de Oaxaca y a la Fiscalía, las organizaciones Centro Calpulli, Consorcio Oaxaca, Espiral por la Vida, Colectiva TADEHNI, Servicios para una Educación Alternativa y Foro Oaxaqueño del Agua sostuvieron que estos hechos constituyen graves violaciones a los derechos de las infancias, adolescencias y jóvenes, y advirtieron que se trata de violencia institucional.

“Estas acciones no sólo vulneran derechos individuales sino también colectivos de las niñeces y adolescencia en tránsito por nuestro estado y con discapacidad, lo cual configura una forma de violencia institucional”, señalaron. Añadieron que “los intereses o problemas personales o entre grupos de trabajo al interior del DIF – Oaxaca no pueden ni deben anteponerse al interés superior de la niñez”.

Entre sus exigencias plantearon reparación integral del daño para niñas, niños y adolescentes, así como para la madre de las dos menores haitianas; además de garantías de escucha y seguridad para quienes denunciaron, recabando testimonios con respeto y sin revictimización, y la implementación de supervisión externa, independiente y permanente de centros y programas del DIF con mecanismos de rendición de cuentas.

Por separado, el Grupo de Estudios Sobre la Mujer “Rosario Castellanos” (GesMujer) señaló que la muerte de las dos niñas migrantes en el albergue del DIF Oaxaca evidencia la violencia institucional a la que están expuestas bajo resguardo de autoridades, y pidió justicia efectiva, rendición de cuentas, protocolos claros, supervisión efectiva y políticas públicas que prioricen la vida y dignidad de mujeres y niñas migrantes.