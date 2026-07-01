Mecánico termina lesionado al caerle encima el auto que reparaba, en Saltillo

Daniel Hernández fue valorado por paramédicos de la Cruz Roja y trasladado de urgencia al Hospital Universitario, luego de resultar lesionado mientras realizaba una reparación mecánica.

Los hechos ocurrieron la tarde de este miércoles sobre las calles Piscis y Tauro, en la colonia La Joyita, al sur de Saltillo.

De acuerdo con los primeros reportes, Daniel había sido contratado para reparar un vehículo Ford Focus. Para revisar la parte inferior del automóvil utilizaron un gato hidráulico y, como medida de apoyo, colocaron un rin y dos tablas de madera, luego de retirar los neumáticos delanteros.

Presuntamente, el gato hidráulico no soportó el peso del vehículo y cedió del lado izquierdo, justo donde se encontraba trabajando el mecánico, quien quedó atrapado parcialmente.

El propietario del automóvil logró liberar a Daniel y lo colocó sobre la banqueta, donde le brindó los primeros auxilios mientras llegaban los cuerpos de emergencia.