Mecánico termina lesionado al caerle encima el auto que reparaba, en Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Mecánico termina lesionado al caerle encima el auto que reparaba, en Saltillo
    El hombre permanece en observación médica para atender sus lesiones.

El herido fue trasladado por paramédicos de la Cruz Roja al Hospital Universitario

Daniel Hernández fue valorado por paramédicos de la Cruz Roja y trasladado de urgencia al Hospital Universitario, luego de resultar lesionado mientras realizaba una reparación mecánica.

Los hechos ocurrieron la tarde de este miércoles sobre las calles Piscis y Tauro, en la colonia La Joyita, al sur de Saltillo.

De acuerdo con los primeros reportes, Daniel había sido contratado para reparar un vehículo Ford Focus. Para revisar la parte inferior del automóvil utilizaron un gato hidráulico y, como medida de apoyo, colocaron un rin y dos tablas de madera, luego de retirar los neumáticos delanteros.

Presuntamente, el gato hidráulico no soportó el peso del vehículo y cedió del lado izquierdo, justo donde se encontraba trabajando el mecánico, quien quedó atrapado parcialmente.

El propietario del automóvil logró liberar a Daniel y lo colocó sobre la banqueta, donde le brindó los primeros auxilios mientras llegaban los cuerpos de emergencia.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/conductor-en-estado-de-ebriedad-provoca-tres-choques-en-saltillo-HI21831987

Afortunadamente, las lesiones no fueron de gravedad y el mecánico permaneció consciente, incluso pudo sentarse mientras era atendido por los socorristas.

Posteriormente, Daniel solicitó ser trasladado al Hospital Universitario para que se le realizaran estudios médicos y descartar posibles fracturas. El lesionado permanecerá bajo observación hasta que los médicos determinen que puede recibir el alta.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Seguridad
Última hora Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La Carrera del Desierto celebrará su edición 2026 el próximo 8 de noviembre con la participación de corredores de diversas regiones.

Anuncian fecha de la Carrera del Desierto 2026 en Saltillo; abrirán pronto inscripciones
Manolo resaltó la Premiación de la Olimpiada del Conocimiento Infantil, el Fut Fest Saltillo y la firma del Pacto Coahuila.

Coahuila: destaca Manolo Jiménez avances en seguridad, agua, salud y desarrollo durante junio
Especialistas en conservación retiraron grafiti, repararon las perforaciones provocadas por la extracción ilegal y estabilizaron la superficie de las cuevas con pinturas rupestres.

Concluye INAH restauración de pinturas rupestres en Cuatro Ciénegas tras intento de saqueo

Intensifican trabajos de rehabilitación en el Centro Histórico y principales vialidades de Saltillo

Saltillo: rehabilitan banquetas en el Centro Histórico y refuerzan limpieza en bulevar Fundadores
Prioridades para las madres

Prioridades para las madres
Ahora es cuando

Ahora es cuando
Vestimenta nacional

Vestimenta nacional
true

Los informantes de la 4T