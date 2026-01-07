Médico pierde la vida al caer de las escaleras, en Saltillo

Un médico murió al interior de su propia casa cuando descendía por las escalinatas durante la tarde de este martes.

Fue identificado como Eduardo N., de 58 años de edad. Sus restos fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo). Las autoridades buscan descartar que la causa del fallecimiento haya sido una caída o una fractura de cráneo. Los hechos ocurrieron alrededor de las 4:30 de la tarde, en el domicilio ubicado en el fraccionamiento San Pablo.

El hombre descendía por las escalinatas que colindan con la cochera de la vivienda cuando sufrió una caída. Tras caer al suelo quedó inconsciente, y pese a que los testigos solicitaron ayuda al sistema de emergencias 911, el hombre no reaccionó. Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja, quienes confirmaron el fallecimiento de Eduardo, presuntamente a causa de un infarto al miocardio.

No obstante, fue necesaria la presencia de personal de la policía investigadora y preventiva municipal para acordonar la zona. Posteriormente arribaron detectives de la Fiscalía General del Estado (FGE) y personal de servicios periciales para realizar las primeras diligencias.

Aunque no se encontraron huellas de violencia, las autoridades ordenaron el traslado del cadáver al Semefo para la práctica de la necropsia de ley.