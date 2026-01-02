La trágica historia de la periodista y nieta de Kennedy que murió recientemente

Tatiana Schlossberg, nieta del expresidente estadounidense John F. Kennedy, murió a los 35 años.

Su familia anunció su fallecimiento en una publicación en redes sociales compartida por la Fundación de la Biblioteca John F. Kennedy, escribiendo: “Nuestra hermosa Tatiana falleció esta mañana. Siempre estará en nuestros corazones”.

En noviembre, Schlossberg, la periodista climática, anunció su diagnóstico de un tipo agresivo de cáncer. En un ensayo, afirmó que le habían pronosticado menos de un año de vida.

Schlossberg era hija del diseñador Edwin Schlossberg y de la diplomática Caroline Kennedy, y le sobreviven su marido George Moran y sus dos hijos, Edwin, de tres años, y Josephine, de un año.

En un artículo publicado el mes pasado en The New Yorker titulado “Una batalla con mi sangre”, Schlossberg reveló que le habían diagnosticado leucemia mieloide aguda en mayo de 2024, después de dar a luz a su segundo hijo.

“Mi primer pensamiento fue que mis hijos, cuyos rostros viven permanentemente en el interior de mis párpados, no me recordarían”, escribió.

Schlossberg describió los tratamientos que recibió, incluida quimioterapia y un trasplante de médula ósea, pero compartió que los médicos no le dieron un buen pronóstico.

También escribió sobre el dolor que temía que su fallecimiento causara a su familia, que ha sufrido múltiples tragedias personales.

Su abuelo, el presidente Kennedy, fue asesinado en 1963 y su tío, John F. Kennedy Jr., murió en un accidente aéreo en 1999.

Su hermano menor, Jack Schlossberg, se postula para el Congreso en Nueva York.

“Durante toda mi vida he intentado ser buena, ser una buena estudiante, una buena hermana y una buena hija, y proteger a mi madre y nunca hacerla enfadar ni molestar”, escribió Schlossberg.

“Ahora he añadido una nueva tragedia a su vida, a la vida de nuestra familia, y no hay nada que pueda hacer para detenerla”, dijo.

En su ensayo, Schlossberg también expresó su decepción por el nombramiento de su pariente Robert F. Kennedy Jr. para dirigir el Departamento de Salud y Servicios Humanos.

Otra pariente, Maria Shriver, periodista y ex primera dama de California, rindió homenaje a su “dulce y querida Tatiana” como alguien que “amaba su vida”.

Ella creó una vida hermosa con su extraordinario esposo George y sus hijos Eddie y Josie. Luchó como una guerrera. Era valiente, fuerte y corajuda.

“Tatiana era una gran periodista y usaba sus palabras para educar a otros sobre la tierra y cómo salvarla”, escribió Shriver en Instagram.

Antes de su ensayo ampliamente leído sobre su diagnóstico, Schlossberg forjó una exitosa carrera como periodista climática.

Schlossberg es autora del libro “Consumo Discreto: El Impacto Ambiental que No Sabe que Tiene”. También escribió sobre el clima y otros temas para el New York Times.

En diciembre de 2021, informó sobre experimentos locales para aprovechar la energía del metro de Londres para proporcionar calefacción a los hogares, en un esfuerzo por combatir el cambio climático.

“Creo que el cambio climático es la historia más importante del mundo, y abarca todo”, declaró a NBC News en 2019. “Se trata de ciencia y naturaleza, pero también de política, salud y negocios. Para mí, viéndolo como periodista, me pareció una historia muy importante que contar”.

“Y si pudiera ayudar a comunicarlo, eso podría inspirar a otras personas a involucrarse y trabajar en el tema”, dijo.