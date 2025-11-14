Menor embarazada pierde la vida en el Hospital General de Saltillo

Una menor de 15 años, identificada como Andrea N., perdió la vida la madrugada de este lunes en el Hospital General de Saltillo luego de ser ingresada de emergencia tras sufrir intensas convulsiones. La adolescente, quien cursaba un embarazo de 13 semanas, no logró ser estabilizada pese a los esfuerzos del personal médico.

De acuerdo con los primeros reportes, Andrea fue trasladada al nosocomio por su hermano y su pareja, Ricardo N., de 18 años, quienes solicitaron auxilio al ver que la joven comenzó a convulsionar de manera repentina. Paramédicos y personal hospitalario intentaron atenderla de inmediato; sin embargo, su estado era crítico al momento del ingreso.

Fuentes cercanas al caso señalan que la menor podría haber presentado las convulsiones a causa del consumo de cristal, droga a la que presuntamente era adicta desde hace tiempo. Aunque esta información deberá ser confirmada mediante los estudios toxicológicos correspondientes, las autoridades investigan si el uso de la sustancia tuvo relación directa con la descompensación que sufrió.

Una vez dentro del hospital, la situación de la adolescente se agravó rápidamente. Minutos después de ser valorada por los médicos, Andrea entró en paro cardiorrespiratorio, por lo que se aplicaron maniobras de reanimación en un intento por salvarle la vida. A pesar de los esfuerzos del equipo médico, la menor no respondió y fue declarada sin vida en el área de urgencias.

Dado que se trata de una persona menor de edad, el hospital notificó de inmediato a la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF), instancia que ya inició las investigaciones para esclarecer las circunstancias que rodean el caso, así como para evaluar el entorno familiar de la víctima y determinar si existían antecedentes de riesgo o abandono.

El cuerpo de Andrea fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde se practicará la necropsia de ley con el fin de determinar con precisión la causa del fallecimiento y corroborar o descartar la influencia de sustancias tóxicas en su estado de salud.

Las autoridades continúan integrando la carpeta de investigación y se espera que en las próximas horas se amplíe la información oficial conforme avancen los estudios periciales y las declaraciones de los familiares.