Menores en moto chocan con camioneta y terminan graves, en Saltillo

Dos jóvenes resultaron lesionados al chocar la moto en la que iban a bordo mientras circulaban en caravana con otro grupo de jóvenes sobre el periférico Luis Echeverría.

Ocurrió cerca de las 8:30 de la noche, frente a la colonia Valle Verde, donde Luis Carlos N. permanecía a la espera de la luz verde del semáforo en su camioneta Chevrolet Tahoe. Estaba detenido en el sentido de oriente a poniente y aseguró que una caravana de jóvenes motociclistas que venía por el carril contrario intentó ganarle al “parpadeo del semáforo”.

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La luz verde estaba a punto de cambiar a rojo y uno de los afectados, un joven de aproximadamente 17 años que iba acompañado de una menor de 15 años, perdió el control. Chocaron contra el lado delantero izquierdo de la camioneta, por lo que los ocupantes salieron proyectados. Sus compañeros continuaron su recorrido, pero minutos más tarde regresaron a pie, sin sus motos, ante el temor de que les fueran decomisadas por carecer de placas.

Los menores fueron atendidos por paramédicos de la Cruz Roja y trasladados al Hospital General, donde se reportan delicados. El conductor de la camioneta fue asegurado y llevado ante el Ministerio Público para que se determine si tuvo responsabilidad. Por lo tanto, el caso será turnado ante la agencia investigadora del Ministerio Público.