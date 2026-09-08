Menores en moto fueron atropellados por un transporte de personal, en Saltillo

Dos adolescentes estuvieron a punto de perder la vida en un accidente ocurrido la tarde de este martes, en calles de la colonia Puerta del Rey.

Los hechos se registraron cerca de las 15:00 horas, sobre la calle Juan Carlos Segundo, entre Vicente Suárez y Leopoldo Segundo.

De acuerdo con el testimonio de Alan Cepeda Robles, habitante de dicho fraccionamiento, los menores habían acudido a una ferretería para solicitar material.

Sin embargo, al informarles que no podían transportarlo en la motocicleta en la que viajaban, los adolescentes retomaron su camino.

Al llegar al cruce con la calle Gustavo V., presuntamente no realizaron el alto correspondiente y estuvieron a punto de ser atropellados por otro vehículo.

En lugar de detenerse, continuaron avanzando por la calle Vicente Suárez y, al llegar al cruce con Juan Carlos Segundo, fueron alcanzados por un camión de transporte de personal.