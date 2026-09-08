Menores en moto fueron atropellados por un transporte de personal, en Saltillo
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Los adolescentes no portaban el casco de seguridad; se pasaron el alto
Dos adolescentes estuvieron a punto de perder la vida en un accidente ocurrido la tarde de este martes, en calles de la colonia Puerta del Rey.
Los hechos se registraron cerca de las 15:00 horas, sobre la calle Juan Carlos Segundo, entre Vicente Suárez y Leopoldo Segundo.
De acuerdo con el testimonio de Alan Cepeda Robles, habitante de dicho fraccionamiento, los menores habían acudido a una ferretería para solicitar material.
Sin embargo, al informarles que no podían transportarlo en la motocicleta en la que viajaban, los adolescentes retomaron su camino.
Al llegar al cruce con la calle Gustavo V., presuntamente no realizaron el alto correspondiente y estuvieron a punto de ser atropellados por otro vehículo.
En lugar de detenerse, continuaron avanzando por la calle Vicente Suárez y, al llegar al cruce con Juan Carlos Segundo, fueron alcanzados por un camión de transporte de personal.
Según testigos, el conductor del camión realizó una maniobra de frenado para evitar el impacto; sin embargo, se registró la colisión.
Tras escuchar el golpe, varias personas que se encontraban en el lugar acudieron para auxiliar a los adolescentes, quienes resultaron lesionados.
Ninguno de los dos menores portaba casco de seguridad al momento del accidente.
Familiares de los adolescentes fueron localizados y acudieron al sitio. Uno de ellos reclamó al operador del transporte de personal por lo ocurrido.
Después de dialogar, ambas partes acordaron que los trabajadores del transporte se llevarían la motocicleta, mientras que los padres trasladarían a los menores a un centro médico para que recibieran atención.
Como evidencia del accidente quedó una huella de frenado del camión de transporte de personal, cuyo conductor presuntamente contaba con el derecho de paso en el cruce.
Elementos de Tránsito Municipal acudieron posteriormente para tomar conocimiento de los hechos, pero ya no encontraron en el lugar a los involucrados en el accidente.