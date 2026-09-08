Mueren dos custodios de valores tras choque con tráiler en carretera Saltillo-Zacatecas

Dos trabajadores de la empresa de traslado y custodia de valores Panamericano fallecieron la tarde de este martes en un accidente ocurrido en el kilómetro 296 de la carretera Saltillo-Zacatecas, a la altura del ejido Guadalupe Victoria. Alrededor de las 12:00 horas se reportó el percance, lo que movilizó a elementos del Cuerpo de Bomberos de la estación Derramadero, quienes acudieron al lugar para atender la emergencia.

Al arribar, los cuerpos de auxilio encontraron el camión de valores severamente dañado. Fuera de la unidad localizaron a uno de sus ocupantes, quien fue valorado por los paramédicos y ya no contaba con signos vitales. Durante la revisión del vehículo también fue localizado, del lado del copiloto, el cuerpo de otro hombre, quien tampoco presentaba signos vitales. Al mismo tiempo, los bomberos realizaron maniobras para sofocar el incendio de un tractocamión involucrado en el accidente.

De acuerdo con versiones recabadas entre testigos, el camión de valores circulaba procedente de Zacatecas con dirección a Saltillo y, al intentar rebasar una camioneta, habría golpeado el retrovisor de esta. Tras el contacto, el operador perdió el control e invadió el carril contrario, por donde circulaba un tractocamión con plataforma. Según esta versión, el vehículo de carga pesada impactó el costado izquierdo del camión de valores, provocando que este girara y terminara sobre la carretera en sentido contrario al que circulaba.

Tras el choque, la cabina del tractocamión, que transportaba tubos de acero, comenzó a incendiarse. El operador logró salir de la unidad y fue atendido por paramédicos debido a diversos golpes y una probable fractura en la pierna derecha. El conductor de la otra camioneta involucrada también fue valorado en el lugar. Elementos de la Policía Municipal de Saltillo acudieron para tomar conocimiento del accidente, mientras que la circulación fue cerrada en ambos sentidos. Posteriormente arribaron elementos de la Guardia Nacional y agentes de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado para realizar las diligencias correspondientes.

Una vez concluidos los trabajos periciales, se ordenó el levantamiento de los cuerpos y su traslado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), donde se realizarán los estudios correspondientes para determinar oficialmente las causas de muerte.