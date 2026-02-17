Miércoles de Ceniza 2026: esperanza en la fragilidad y un llamado a cambiar el rumbo

El Miércoles de Ceniza marca para los católicos el inicio de la Cuaresma, un período de 40 días de preparación espiritual rumbo a la Semana Santa, en el que la Iglesia invita a la conversión personal y comunitaria. Más allá del rito externo de la ceniza en la frente, este tiempo busca provocar un cambio profundo en la manera de vivir la fe y relacionarse con los demás.

Para este 2026, la Iglesia transmite un mensaje claro: “Esperanza en la fragilidad”, en un contexto mundial marcado por la incertidumbre tecnológica, las tensiones sociales y la sensación de vulnerabilidad humana, informó la Diócesis de Saltillo, a través de su Oficina de Comunicación Social.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Qué es la Cuaresma?... cuándo es, qué significa y cuáles son las reglas de ayuno y abstinencia en México

“La ceniza es un recordatorio de nuestra finitud, pero también un deseo transformador hacia Dios. Nos invita a pasar del individualismo a una fraternidad samaritana, donde la vulnerabilidad compartida fortalece el compromiso con el prójimo y con la casa común”, señaló la Diócesis.

UN SIGNO DE CONVERSIÓN, NO DE COSTUMBRE

El padre Mario Carrillo Palacios, de la parroquia de San Esteban, explicó que el Miércoles de Ceniza inaugura un tiempo litúrgico centrado en el arrepentimiento y el cambio de vida.

“La ceniza no es algo mágico; es un signo de que la persona quiere cambiar, dejar el pecado y buscar una vida más cercana a Dios. Nos recuerda que somos polvo y al polvo volveremos, es decir, nuestra fragilidad ante Dios”, señaló.

Detalló que la ceniza se obtiene tradicionalmente de las palmas bendecidas del Domingo de Ramos del año anterior y que su imposición va acompañada de prácticas como el ayuno y la abstinencia, entendidas como un entrenamiento espiritual para dominar impulsos y rechazar aquello que daña a la persona y a los demás.