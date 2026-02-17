Miércoles de Ceniza 2026: esperanza en la fragilidad y un llamado a cambiar el rumbo
La ceniza como punto de partida: un llamado a la conversión en medio de la fragilidad humana.
El Miércoles de Ceniza marca para los católicos el inicio de la Cuaresma, un período de 40 días de preparación espiritual rumbo a la Semana Santa, en el que la Iglesia invita a la conversión personal y comunitaria. Más allá del rito externo de la ceniza en la frente, este tiempo busca provocar un cambio profundo en la manera de vivir la fe y relacionarse con los demás.
Para este 2026, la Iglesia transmite un mensaje claro: “Esperanza en la fragilidad”, en un contexto mundial marcado por la incertidumbre tecnológica, las tensiones sociales y la sensación de vulnerabilidad humana, informó la Diócesis de Saltillo, a través de su Oficina de Comunicación Social.
“La ceniza es un recordatorio de nuestra finitud, pero también un deseo transformador hacia Dios. Nos invita a pasar del individualismo a una fraternidad samaritana, donde la vulnerabilidad compartida fortalece el compromiso con el prójimo y con la casa común”, señaló la Diócesis.
UN SIGNO DE CONVERSIÓN, NO DE COSTUMBRE
El padre Mario Carrillo Palacios, de la parroquia de San Esteban, explicó que el Miércoles de Ceniza inaugura un tiempo litúrgico centrado en el arrepentimiento y el cambio de vida.
“La ceniza no es algo mágico; es un signo de que la persona quiere cambiar, dejar el pecado y buscar una vida más cercana a Dios. Nos recuerda que somos polvo y al polvo volveremos, es decir, nuestra fragilidad ante Dios”, señaló.
Detalló que la ceniza se obtiene tradicionalmente de las palmas bendecidas del Domingo de Ramos del año anterior y que su imposición va acompañada de prácticas como el ayuno y la abstinencia, entendidas como un entrenamiento espiritual para dominar impulsos y rechazar aquello que daña a la persona y a los demás.
CUARESMA: PREPARAR EL CORAZÓN PARA LA PASCUA
Por su parte, el padre Vicente Eliamar Vega Carrales, rector del templo de Nuestra Señora de los Dolores y encargado diocesano de la Pastoral de la Vida, explicó que la Cuaresma es un tiempo de preparación interior para vivir la Semana Santa: la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo.
“No se trata de prácticas externas, sino de renovar profundamente el interior. La conversión es dejar de hacer el mal y empezar a hacer el bien; en un sentido más profundo, dejar que en nosotros reine el corazón de Cristo”, expresó.
El sacerdote subrayó que la Iglesia invita a romper con una vida acelerada y superficial, dominada por estímulos constantes, para recuperar el silencio, la reflexión y la oración.
EL MENSAJE DEL PAPA
En su mensaje de Cuaresma, el papa León XIV llamó a vivir este tiempo como un proceso de “escuchar y ayunar”, colocando nuevamente a Dios en el centro de la vida.
El pontífice destacó que el ayuno no se limita a la abstinencia de alimentos, sino que implica renunciar a palabras que hieren, al juicio inmediato y al lenguaje que divide, para dar paso a gestos concretos de justicia, paz y solidaridad. Asimismo, invitó a que la conversión no sea solo individual, sino comunitaria, atendiendo el clamor de los pobres y de la realidad social.
¿CÓMO VIVIR LA CUARESMA?
La Diócesis de Saltillo explicó que este período no debe entenderse como un misticismo abstracto, sino como un ejercicio práctico que puede vivirse en lo cotidiano:
-Ayuno: no solo de alimentos, sino del exceso de ruido digital y de actitudes destructivas.
-Oración: recuperar espacios de silencio en medio del caos diario.
-Limosna: ejercer una solidaridad tangible que reconozca la dignidad del otro.
El inicio de la Cuaresma, bajo la frase bíblica “polvo eres y al polvo volverás”, es también una invitación a reorientar la vida, comenzar con el sacramento de la reconciliación y fortalecer la comunión como alimento espiritual.
“En Jesucristo hay vida y vida en abundancia. La invitación es para todos, incluso para quienes se han alejado; darse la oportunidad de comenzar de nuevo”, concluyó el padre Vega Carrales.