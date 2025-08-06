Misas, fe y tradición: Saltillo se une en honor al Santo Cristo

El corazón de Saltillo late al ritmo de la fe en un día dedicado a honrar al Santo Cristo de la Capilla. Miles de feligreses y visitantes se congregaron en la Catedral de Santiago para la fiesta patronal, generando una afluencia masiva que transformó la dinámica del centro de la ciudad, al combinar la devoción religiosa con la celebración popular. La jornada litúrgica arrancó en las primeras horas del día con misas a partir de las 5:00 horas y hasta el mediodía, celebradas cada hora por sacerdotes de la Diócesis de Saltillo. TE PUEDE INTERESAR: La leyenda de Rosita Alvírez revive en Saltillo con títeres y danza tradicional

Por la tarde, las actividades continúan con una misa especial a las 13:00 horas, que contará con la participación de las tradicionales danzas de matlachines. Le seguirá el santo rosario y la bendición con el Santísimo a las 16:00 horas. El programa vespertino se completa con varias eucaristías para dar cabida a todos los devotos. Habrá misas a las 18:00 horas (transmitida por María Visión), a las 19:00 horas (por Facebook Santo Cristo Saltillo) y una última celebración a las 20:00 horas.

Alrededor de la Catedral, la tradicional verbena popular se instaló con una gran variedad de puestos que ofrecen desde antojitos mexicanos y dulces típicos hasta juguetes y atracciones de realidad virtual, creando un ambiente festivo que convive con la solemnidad de las misas.

La alta afluencia provocó el cierre de calles cruciales como Juárez, Bravo, Hidalgo y Allende. Estas restricciones viales generaron un notable caos vehicular y complicaron el estacionamiento en la zona.

El estacionamiento se convirtió en un desafío para los asistentes, con cobros de hasta 30 pesos por hora en espacios improvisados fuera de parquímetros, lo que obligó a muchos a buscar alternativas y enfrentar retrasos considerables.