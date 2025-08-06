Misas, fe y tradición: Saltillo se une en honor al Santo Cristo

Misas, fe y tradición: Saltillo se une en honor al Santo Cristo

Cientos de devotos llenan el centro de la ciudad en la fiesta patronal; se registra alta afluencia, cierres viales y caos en el estacionamiento

Saltillo
/ 6 agosto 2025
El corazón de Saltillo late al ritmo de la fe en un día dedicado a honrar al Santo Cristo de la Capilla. Miles de feligreses y visitantes se congregaron en la Catedral de Santiago para la fiesta patronal, generando una afluencia masiva que transformó la dinámica del centro de la ciudad, al combinar la devoción religiosa con la celebración popular.

La jornada litúrgica arrancó en las primeras horas del día con misas a partir de las 5:00 horas y hasta el mediodía, celebradas cada hora por sacerdotes de la Diócesis de Saltillo.

TE PUEDE INTERESAR: La leyenda de Rosita Alvírez revive en Saltillo con títeres y danza tradicional

$!A pesar de los retrasos y el caos vehicular, la comunidad respondió con gran fervor a la celebración.
FOTO: FRANCISCO MUÑIZ/VANGUARDIA

Por la tarde, las actividades continúan con una misa especial a las 13:00 horas, que contará con la participación de las tradicionales danzas de matlachines. Le seguirá el santo rosario y la bendición con el Santísimo a las 16:00 horas.

El programa vespertino se completa con varias eucaristías para dar cabida a todos los devotos. Habrá misas a las 18:00 horas (transmitida por María Visión), a las 19:00 horas (por Facebook Santo Cristo Saltillo) y una última celebración a las 20:00 horas.

$!Desde las primeras horas del día, los devotos acudieron a las misas que iniciaron a las 5:00 de la mañana.
FOTO: FRANCISCO MUÑIZ/VANGUARDIA

Alrededor de la Catedral, la tradicional verbena popular se instaló con una gran variedad de puestos que ofrecen desde antojitos mexicanos y dulces típicos hasta juguetes y atracciones de realidad virtual, creando un ambiente festivo que convive con la solemnidad de las misas.

$!Los asistentes enfrentaron complicaciones de estacionamiento, con tarifas de hasta 30 pesos por hora.
FOTO: FRANCISCO MUÑIZ/VANGUARDIA

La alta afluencia provocó el cierre de calles cruciales como Juárez, Bravo, Hidalgo y Allende. Estas restricciones viales generaron un notable caos vehicular y complicaron el estacionamiento en la zona.

$!La Catedral de Santiago fue el epicentro de la celebración en honor al Santo Cristo de la Capilla, que congregó a miles de fieles.
FOTO: FRANCISCO MUÑIZ/VANGUARDIA

El estacionamiento se convirtió en un desafío para los asistentes, con cobros de hasta 30 pesos por hora en espacios improvisados fuera de parquímetros, lo que obligó a muchos a buscar alternativas y enfrentar retrasos considerables.

$!Fieles abarrotaron las calles aledañas, que fueron cerradas al tránsito debido a la alta afluencia.
FOTO: FRANCISCO MUÑIZ/VANGUARDIA

Pese a las incomodidades, la devoción no se detuvo. El párroco de la Catedral resaltó que la festividad es “un momento para que el pueblo de Saltillo se reúna en fe y agradecimiento al Santo Cristo”, destacando el compromiso de la comunidad.

