Montan concierto estudiantes del TecNM Saltillo en plantón del V. Carranza (video)

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    Montan concierto estudiantes del TecNM Saltillo en plantón del V. Carranza (video)
    Estudiantes del TecNM resguardan el bloqueo sobre la Carranza con carpas improvisadas ante la lluvia. ANTONIO SANTOS

La lluvia no detuvo la protesta; músicos amenizaron el bloqueo con rock y heavy metal frente a unos 100 estudiantes, mientras las negociaciones con la dirección siguen sin avances

La lluvia no fue impedimento para que los estudiantes del TecNM Saltillo montaran un concierto musical este miércoles por la tarde sobre el bulevar Venustiano Carranza, en la zona universitaria de la colonia República, al norte de la ciudad.

Con consignas como “apoyamos la causa de la defensa de los derechos de nuestros hermanos Burros Pardos”, un grupo de músicos no identificados se sumó al plantón para interpretar canciones de géneros como rock alternativo, progresivo, en español y heavy metal.

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Resguardados bajo carpas improvisadas, los intérpretes amenizaron unos minutos la presencia de aproximadamente 100 estudiantes que vitorearon y bailaron las canciones bajo la lluvia.

Entre canción y canción, los líderes del movimiento estudiantil dirigieron mensajes a los manifestantes comprometidos con la causa.

Mientras tanto, las reuniones en la dirección del plantel tecnológico continúan, aunque hasta el momento no se reportan avances en las negociaciones para dar respuesta al pliego petitorio de los demandantes, quienes mantienen cerrada la circulación vehicular.

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