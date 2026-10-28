Montan concierto estudiantes del TecNM Saltillo en plantón del V. Carranza (video)

La lluvia no fue impedimento para que los estudiantes del TecNM Saltillo montaran un concierto musical este miércoles por la tarde sobre el bulevar Venustiano Carranza, en la zona universitaria de la colonia República, al norte de la ciudad.

Con consignas como “apoyamos la causa de la defensa de los derechos de nuestros hermanos Burros Pardos”, un grupo de músicos no identificados se sumó al plantón para interpretar canciones de géneros como rock alternativo, progresivo, en español y heavy metal.