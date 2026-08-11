Motociclista atropella a mujer y huye en la colonia El Álamo, Saltillo

Una mujer resultó con golpes múltiples luego de ser atropellada por un motociclista cuando intentaba cruzar la calle Francisco I. Madero, entre las calles 5 y 7, en la colonia El Álamo, en Saltillo. El accidente ocurrió cuando Amelia Casas, de 54 años, se disponía a cruzar la vialidad. De acuerdo con testigos, el motociclista circulaba por un costado de un camión y no alcanzó a verla.

Tras atropellarla, el conductor de la motocicleta huyó del lugar, según señalaron personas que presenciaron los hechos. Locatarios de un mercado ambulante instalado en el sector acudieron en ayuda de la mujer y solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia a través del 911. Personal de la Cruz Roja atendió a Amelia en el lugar y posteriormente la trasladó a la Clínica 82 del IMSS para recibir atención médica.