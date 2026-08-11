Motociclista atropella a mujer y huye en la colonia El Álamo, Saltillo

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    Motociclista atropella a mujer y huye en la colonia El Álamo, Saltillo
    Paramédicos de la Cruz Roja trasladaron a Amelia Casas a la Clínica 82 del IMSS para recibir atención médica. ULISES MARTÍNEZ

La mujer, de 54 años, fue auxiliada por locatarios de un mercado ambulante y trasladada a la Clínica 82 del IMSS

Una mujer resultó con golpes múltiples luego de ser atropellada por un motociclista cuando intentaba cruzar la calle Francisco I. Madero, entre las calles 5 y 7, en la colonia El Álamo, en Saltillo.

El accidente ocurrió cuando Amelia Casas, de 54 años, se disponía a cruzar la vialidad. De acuerdo con testigos, el motociclista circulaba por un costado de un camión y no alcanzó a verla.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/choca-ambulancia-en-el-bulevar-coss-en-saltillo-MD22749656

Tras atropellarla, el conductor de la motocicleta huyó del lugar, según señalaron personas que presenciaron los hechos.

Locatarios de un mercado ambulante instalado en el sector acudieron en ayuda de la mujer y solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia a través del 911.

Personal de la Cruz Roja atendió a Amelia en el lugar y posteriormente la trasladó a la Clínica 82 del IMSS para recibir atención médica.

$!El mercado ambulante se instala sobre la vialidad, donde, según testigos, la circulación se convierte en un tramo de doble sentido.
El mercado ambulante se instala sobre la vialidad, donde, según testigos, la circulación se convierte en un tramo de doble sentido. ULISES MARTÍNEZ

Los testigos señalaron que, debido a la instalación del mercado ambulante, la vialidad se convierte en un tramo de doble sentido, situación que habría influido en las condiciones en las que ocurrió el percance. Autoridades acudieron para tomar conocimiento de los hechos.

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