Motociclista cae y es arrastrado por camión, en Saltillo

Un joven promotor de una empresa refresquera sufrió un doble accidente la tarde de este lunes, en el puente vehicular del periférico Luis Echeverría y Felipe J. Mery.

Primero cayó junto con su motocicleta; posteriormente, fue arrastrado por un camión de personal que se dio a la fuga. Los hechos ocurrieron cuando el afectado, Abel N., de 25 años de edad, circulaba de sur a norte por el periférico.

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La motocicleta presentó una falla en la llanta delantera, lo que provocó la caída en pleno paso a desnivel. Posteriormente, un camión que transitaba por la misma vía no detuvo su marcha y arrastró al joven varios metros. El lesionado presentó probable fractura de rótula y tibia del lado izquierdo, así como un esguince en la muñeca izquierda.

Fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja y trasladado de urgencia a la Clínica 2 del Seguro Social. Del conductor del camión no se tuvo información, ya que huyó del lugar; como única evidencia quedó la motocicleta.