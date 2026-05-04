Vuelca tráiler con fertilizante tras ganarle el peso en curva de Los Chorros

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Saltillo
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    Vuelca tráiler con fertilizante tras ganarle el peso en curva de Los Chorros
    La unidad, que transportaba fertilizante, bloqueó carriles en ambos sentidos luego de impactarse contra la barrera de contención. ULISES MARTÍNEZ

El conductor permaneció en el lugar del accidente para dar aviso a la empresa transportista y a la aseguradora tras el accidente

Un operador de tractocamión de la empresa TGR volcó la unidad que conducía en el kilómetro 231 de la carretera 57, en el tramo conocido como Los Chorros, en Arteaga, lo que provocó la obstrucción de carriles en ambos sentidos.

El conductor fue identificado como Marco Antonio, de alrededor de 40 años, quien realizaba un traslado de Monterrey a Toluca al momento del accidente.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/camaras-del-c2-deja-seis-detenidos-por-robo-en-distintos-puntos-de-saltillo-CA20466114
$!El operador del vehículo, identificado como Marco Antonio, no presentó lesiones de gravedad tras el accidente ocurrido en el kilómetro 231.
El operador del vehículo, identificado como Marco Antonio, no presentó lesiones de gravedad tras el accidente ocurrido en el kilómetro 231. ULISES MARTÍNEZ

De acuerdo con los primeros reportes, al circular con dirección a Matehuala, el operador perdió el control de la unidad en una curva, presuntamente debido al peso de la carga, la cual era fertilizante.

$!El percance generó afectaciones temporales en la vía, mientras se realizaban trabajos para liberar los carriles bloqueados.
El percance generó afectaciones temporales en la vía, mientras se realizaban trabajos para liberar los carriles bloqueados. ULISES MARTÍNEZ

El tractocamión se impactó contra la barrera de contención y terminó sobre esta junto con la caja, lo que bloqueó los carriles de alta velocidad en ambas circulaciones.

$!Autoridades federales acudieron al sitio para coordinar las maniobras de retiro de la unidad y restablecer la circulación vial.
Autoridades federales acudieron al sitio para coordinar las maniobras de retiro de la unidad y restablecer la circulación vial. ULISES MARTÍNEZ

La unidad transportaba fertilizante, por lo que autoridades de la Guardia Nacional acudieron al sitio para atender la situación y realizar las maniobras necesarias para liberar la vialidad.

Elementos de Caminos y Puentes Federales fueron los encargados de brindar atención al operador, quien no presentó lesiones de consideración. El conductor permaneció en el lugar, dando aviso a la empresa y a la aseguradora.

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