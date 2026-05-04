Taxista atropella a adulta mayor y la deja lesionada, en Saltillo

Una adulta mayor presentó una herida en la frente que la mantiene en estado delicado de salud en la Clínica 2 del IMSS, luego de ser atropellada por un taxi en la colonia Vicente Guerrero.

Se trata de Fabiana N., de 84 años de edad, quien fue atendida por paramédicos de la ambulancia 224 de la Cruz Roja. El accidente ocurrió alrededor de las 15:30 horas de este lunes, en el bulevar Vicente Guerrero, esquina con la calle 18.

De acuerdo con información preliminar, el percance se registró cuando un vehículo Nissan Tsuru circulaba con dirección al poniente. Según el conductor, Mauricio N., de 33 años de edad, la mujer atravesó corriendo la calle.

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Para evitar el impacto, cambió del carril central al izquierdo; sin embargo, la peatona golpeó contra el ángulo delantero derecho del vehículo. El automóvil terminó sobre el camellón central, mientras que la mujer quedó tendida sobre el pavimento.

La lesionada presentó heridas en el cráneo y en el párpado derecho; a petición de su familia, fue trasladada a dicho centro médico. El probable responsable del accidente fue conducido ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por el delito de lesiones culposas.

Su situación legal se definirá en las próximas horas de este martes.