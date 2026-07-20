Viene una nueva ola de aranceles de Estados Unidos a finales de julio, advierte Greer

El gobierno de Estados Unidos está planeando que a finales de julio de 2026 se implementen nuevas tarifas arancelarias de alrededor del 10% contra 80 países que permitan el trabajo forzoso, declaró el Representante Comercial de los Estados Unidos, Jaimeson Greer. Con el objetivo de reducir el déficit comercial estadounidense con respecto a la economía de China y de incentivar la producción nacional, Greer especificó que después de esta ola arancelaria de julio vendría otra tanda de medidas arancelarias contra más de 40 países, manifestó en entrevista con el The New York Times (NYT), sin mencionar cuáles países serían los objetivos de esta política comercial.

La primera ola arancelaria se aplicará a todo país que no disponga de leyes o regulaciones contra prácticas laborales coercitivas, ya que esta forma de trabajo hace que los precios sean más bajos que los niveles de mercado; la segunda ola de aranceles se impondrá a las naciones que impulsen sus sectores industriales por medio de subsidios para que el precio final sea manipulado y pueda ser más barato que los precios internacionales. ¿CUÁL ES LA ESTRATEGIA QUE REPRESENTA GREER? Jaimeson Greer comparte la visión de Donald Trump de que Estados Unidos debe ser un “creador de políticas” en vez de ser un “receptor de políticas” originadas de China o del resto del mundo. Argumentó que el país debe tomar medidas unilaterales para proteger su economía, fábricas y granjas, sin esperar a que aliados o instituciones internacionales lentas y burocráticas se pongan de acuerdo.

“Nuestro déficit comercial se disparó un 40% en los cinco años previos al segundo mandato del presidente Trump; a finales de 2024, ascendía a 1.2 billones de dólares. Para nosotros, ese déficit constituye una emergencia, ya que representa empleos y producción que se trasladan al extranjero en lugar de quedarse aquí. Por ello, el presidente declaró una situación de emergencia. Implementamos aranceles tan pronto como fue posible, diseñándolos de manera que enviaran una señal clara al mercado: la producción debe regresar a la Estados Unidos”, declaró Greer en entrevista con el NYT. Por medio de aranceles como herramienta de presión comercial, Greer declaró que la implementación de tarifas arancelarias contra países que permitan el trabajo forzoso, las prácticas desleales —que son subsidiadas por los gobiernos para bajar costos y precios— son cruciales para proteger a los productores estadounidenses. A diferencia de estrategias anteriores centradas solo en China, la política de Greer es global. Argumenta que aliados como la Unión Europea o Canadá también han aprovechado injustamente el mercado estadounidense, por lo que Estados Unidos debe actuar en defensa propia sin importar si aliena a sus socios tradicionales El representante comercial de Estados Unidos también busca forzar a las empresas de EU a abandonar modelos de negocio basados en la importación de productos baratos de Asia, ya que estas estrategias no son sostenibles “política ni económicamente” para EU. ¿QUIÉN ES JAIMESON GREER Y SU ROL CRUCIAL PARA LA ECONOMÍA DE EU? Nacido en Gridley, al norte del estado de California, con una pronta mudanza al pueblo Paradise, Greer creció en la “California profunda”, rodeado de bosques y en un ambiente económico caracterizado por la clase trabajadora de la tala de madera y la minería. Mormón de religión, el representante comercial de EU estudió relaciones internacionales y posteriormente cursó la carrera de derecho.

Con una carrera en el ejército estadounidense como abogado militar en destinos como Kansas, Turquía e Irak, en 2012, Greer se especializó en la defensa de fabricantes locales en juicios contra prácticas de comercio desleal en la firma de abogados Skadden. Su experiencia personal en comunidades obreras y en juicios comerciales moldeó su convicción de que el proteccionismo económico es la única vía para recuperar empleos manufactureros. Especializado en derecho comercial global, Jaimeson Greer ha participado activamente en la implementación de aranceles contra China para reducir el déficit comercial de EU con respecto a la potencia asiática y establecer una política comercial que priorice los salarios y la producción estadounidense de manera unilateral.