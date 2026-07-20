El proyecto de ley para sancionar a Rusia plantea un dilema para Trump
Este proyecto, que fue idea original del senador Lindsey Graham antes de su muerte, tiene como objetivo imponer sanciones obligatorias a Rusia y sus aliados
WASHINGTON- El gobierno de Trump busca reducir las sanciones a medida que sus adversarios desarrollan alternativas que algunos creen podrían erosionar la supremacía del dólar de EE. UU.
Un proyecto de ley de sanciones contra Rusia plantea un dilema para el gobierno de Donald Trump: los legisladores presionan para librar una guerra financiera aún mayor, justo cuando al gobierno le preocupa que el uso intensivo de sanciones pueda erosionar la supremacía del dólar estadounidense.
El proyecto de ley, que fue idea original del senador Lindsey Graham antes de su muerte, tiene como objetivo imponer sanciones obligatorias a Rusia y sus aliados y ampliar de manera potencial el alcance de las penalizaciones para incluir aranceles a los compradores de energía rusa. La Casa Blanca ha dicho que el alcance de las penalizaciones podría extenderse para incluir a Irán y a Hizbulá. Republicanos y demócratas han expresado optimismo de que el proyecto de ley podría convertirse en ley este verano.
Dicha política subraya el complicado equilibrio al que se enfrenta Estados Unidos mientras intenta aprovechar el poder económico del país para alcanzar objetivos diplomáticos sin debilitar la posición de la nación como el centro del sistema financiero global. La legislación llega justo cuando el gobierno de Trump está reformando su extenso programa de sanciones debido a la preocupación de que el uso intensivo de la guerra financiera haya hecho que la diplomacia estadounidense sea menos efectiva.
A pesar de un esfuerzo renovado por estrangular la economía de Irán en respuesta a un alto al fuego inestable, en las últimas semanas el Departamento del Tesoro ha estado depurando discretamente su lista de designaciones de sanciones, y ha eliminado a personas fallecidas, embarcaciones fuera de servicio e individuos que ya no representan una amenaza para la seguridad nacional.
Estados Unidos también ha aliviado las sanciones a Venezuela y emitido temporalmente exenciones de penalizaciones que permiten la venta de petróleo ruso e iraní. Y este mes, el presidente Trump pidió levantar las sanciones a Turquía para que pudiera comprar aviones de combate estadounidenses.
Las sanciones de Estados Unidos aíslan de facto a individuos y empresas del sistema financiero occidental porque el dólar es la principal moneda para realizar transacciones globales. Existe una creciente preocupación dentro del gobierno de Trump sobre la posibilidad de un distanciamiento global del dólar, con un uso cada vez mayor del renminbi de China y las criptomonedas.
En algunos casos, las fuertes penalizaciones pueden llevar a otras naciones a buscar monedas alternativas como una manera de eludir el largo alcance del gobierno de Estados Unidos y mitigar los efectos potencialmente devastadores en sus economías. Las sanciones también pueden causar problemas de cumplimiento para los bancos estadounidenses, los cuales deben asegurarse de no facilitar pagos con personas o empresas que están en la lista negra.
“Las acciones más eficaces son agresivas y concretas, con plazos definidos para impulsar efectos específicos”, dijo el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en un discurso en París en mayo. “Las sanciones que se dejan vigentes durante años sin cambios visibles y tangibles de comportamiento pueden tener repercusiones generacionales que son casi imposibles de predecir”.
El uso de sanciones ha aumentado en los últimos cinco años, con nuevas designaciones que alcanzaron las 3,000 en 2024. Pero disminuyeron en 2025, ya que Trump se apoyó más en los aranceles como una herramienta para ganar influencia en la diplomacia internacional.
Un documento de trabajo publicado recientemente por la Oficina Nacional de Investigación Económica encontró que en países como Rusia, Bielorrusia, Kirguistán y Birmania, donde el sistema bancario ha enfrentado fuertes sanciones de Estados Unidos, los bancos han cambiado notablemente hacia el renminbi.
Sin embargo, el análisis, realizado por Gregor Matvos de la Universidad Northwestern y Brent Neiman de la Universidad de Chicago, reveló que fuera de esos países, los alejamientos del dólar siguieron siendo mínimos.
Según datos del Fondo Monetario Internacional, el 57 por ciento de las reservas mundiales de divisas todavía se mantienen en dólares estadounidenses. Aun así, con un creciente interés en monedas alternativas, el gobierno de Trump quiere asegurarse de que el dólar retenga su estatus de moneda de reserva, y ha estado tomando medidas para preservar ese papel.
“El dominio del dólar es esencial”, dijo Bessent a CNBC en junio.
El secretario del Tesoro señaló que a Venezuela e Irán, que tuvieron brevemente una licencia para vender petróleo, se les permitió facturar sus exportaciones de crudo en dólares. Incluso sugirió que Rusia regresaría al sistema del dólar una vez que terminara la guerra en Ucrania.
El gobierno de Trump también ha estado considerando expandir sus líneas de intercambio, o swap, de dólares a más países para fomentar un uso más amplio del billete verde. Mediante un intercambio de divisas, Estados Unidos compra la moneda de otro país, y otorga a esa nación más dólares para el manejo de transacciones. El objetivo es garantizar que los aliados estadounidenses tengan suministros suficientes de dólares estadounidenses, lo cual reduce la necesidad de que realicen negocios con el renminbi u otras monedas.
Es probable que la medida de reducir la lista de sanciones intensifique la campaña de cabildeo a medida que los clientes buscan formas de ser eliminados de una lista negra que puede paralizar sus negocios.
Durante el primer mandato de Trump, los grupos de presión vinculados a su gobierno ganaron millones de dólares al representar a países y empresas que querían ser eliminados de las listas de sanciones.
El mes pasado, el Departamento del Tesoro presentó un nuevo “portal de reconsideración” para agilizar las solicitudes de eliminación de la lista de sanciones.
Claire O’Neill McCleskey, consultora de sanciones y exfuncionaria del Departamento del Tesoro, señaló que los esfuerzos para modernizar el programa de sanciones comenzaron en 2024 bajo el gobierno de Biden, que había aumentado drásticamente el uso de penalizaciones después de la invasión de Rusia a Ucrania.
“También refleja el hecho de que la OFAC, que tiene recursos limitados, implementa menos sanciones nuevas bajo el gobierno de Trump que bajo el gobierno de Biden, en el que el ritmo de nuevas implementaciones sobre Rusia era implacable”, dijo McCleskey, en referencia a la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro.
En medio de los esfuerzos por modernizar el programa de sanciones, este año ha habido un éxodo de personal de la oficina de sanciones del Tesoro. John Hurley, el subsecretario de terrorismo e inteligencia financiera, que supervisa el programa de sanciones, se fue a principios de este año.
A pesar del esfuerzo por agilizar el programa, la guerra financiera aún es una herramienta fundamental para la diplomacia estadounidense. Este mes, el gobierno de Trump volvió a imponer sanciones a Irán después de que el alto al fuego se tambaleara.
Esta semana, el Departamento del Tesoro impuso sanciones a Irán con el objetivo de interrumpir la red de adquisición de armas del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y su red de envíos ilícitos y de evasión de sanciones.
Trump ha expresado reservas sobre el uso intensivo de sanciones debido a su potencial para provocar un alejamiento del dólar.
En las negociaciones con los legisladores, la Casa Blanca ha presionado para obtener garantías de que el presidente retenga la autoridad para suspender o negarse a imponer penalizaciones con el fin de mantener la capacidad de negociar con los adversarios.
Rachel Ziemba, investigadora principal adjunta del Centro para una Nueva Seguridad Estadounidense, dijo que era poco probable que la reducción del programa de sanciones evitara un distanciamiento del dólar a más largo plazo.
“En realidad, todavía no han articulado qué políticas van a utilizar para reducir el uso de sistemas de pago alternativos ajenos al dólar”, dijo Ziemba. c. 2026 The New York Times Company.
Por Alan Rappeport, The New York Times.