El proyecto de ley para sancionar a Rusia plantea un dilema para Trump

WASHINGTON- El gobierno de Trump busca reducir las sanciones a medida que sus adversarios desarrollan alternativas que algunos creen podrían erosionar la supremacía del dólar de EE. UU. Un proyecto de ley de sanciones contra Rusia plantea un dilema para el gobierno de Donald Trump: los legisladores presionan para librar una guerra financiera aún mayor, justo cuando al gobierno le preocupa que el uso intensivo de sanciones pueda erosionar la supremacía del dólar estadounidense. El proyecto de ley, que fue idea original del senador Lindsey Graham antes de su muerte, tiene como objetivo imponer sanciones obligatorias a Rusia y sus aliados y ampliar de manera potencial el alcance de las penalizaciones para incluir aranceles a los compradores de energía rusa. La Casa Blanca ha dicho que el alcance de las penalizaciones podría extenderse para incluir a Irán y a Hizbulá. Republicanos y demócratas han expresado optimismo de que el proyecto de ley podría convertirse en ley este verano.

Dicha política subraya el complicado equilibrio al que se enfrenta Estados Unidos mientras intenta aprovechar el poder económico del país para alcanzar objetivos diplomáticos sin debilitar la posición de la nación como el centro del sistema financiero global. La legislación llega justo cuando el gobierno de Trump está reformando su extenso programa de sanciones debido a la preocupación de que el uso intensivo de la guerra financiera haya hecho que la diplomacia estadounidense sea menos efectiva. A pesar de un esfuerzo renovado por estrangular la economía de Irán en respuesta a un alto al fuego inestable, en las últimas semanas el Departamento del Tesoro ha estado depurando discretamente su lista de designaciones de sanciones, y ha eliminado a personas fallecidas, embarcaciones fuera de servicio e individuos que ya no representan una amenaza para la seguridad nacional. Estados Unidos también ha aliviado las sanciones a Venezuela y emitido temporalmente exenciones de penalizaciones que permiten la venta de petróleo ruso e iraní. Y este mes, el presidente Trump pidió levantar las sanciones a Turquía para que pudiera comprar aviones de combate estadounidenses. Las sanciones de Estados Unidos aíslan de facto a individuos y empresas del sistema financiero occidental porque el dólar es la principal moneda para realizar transacciones globales. Existe una creciente preocupación dentro del gobierno de Trump sobre la posibilidad de un distanciamiento global del dólar, con un uso cada vez mayor del renminbi de China y las criptomonedas.

En algunos casos, las fuertes penalizaciones pueden llevar a otras naciones a buscar monedas alternativas como una manera de eludir el largo alcance del gobierno de Estados Unidos y mitigar los efectos potencialmente devastadores en sus economías. Las sanciones también pueden causar problemas de cumplimiento para los bancos estadounidenses, los cuales deben asegurarse de no facilitar pagos con personas o empresas que están en la lista negra.

“Las acciones más eficaces son agresivas y concretas, con plazos definidos para impulsar efectos específicos”, dijo el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en un discurso en París en mayo. “Las sanciones que se dejan vigentes durante años sin cambios visibles y tangibles de comportamiento pueden tener repercusiones generacionales que son casi imposibles de predecir”. El uso de sanciones ha aumentado en los últimos cinco años, con nuevas designaciones que alcanzaron las 3,000 en 2024. Pero disminuyeron en 2025, ya que Trump se apoyó más en los aranceles como una herramienta para ganar influencia en la diplomacia internacional. Un documento de trabajo publicado recientemente por la Oficina Nacional de Investigación Económica encontró que en países como Rusia, Bielorrusia, Kirguistán y Birmania, donde el sistema bancario ha enfrentado fuertes sanciones de Estados Unidos, los bancos han cambiado notablemente hacia el renminbi. Sin embargo, el análisis, realizado por Gregor Matvos de la Universidad Northwestern y Brent Neiman de la Universidad de Chicago, reveló que fuera de esos países, los alejamientos del dólar siguieron siendo mínimos. Según datos del Fondo Monetario Internacional, el 57 por ciento de las reservas mundiales de divisas todavía se mantienen en dólares estadounidenses. Aun así, con un creciente interés en monedas alternativas, el gobierno de Trump quiere asegurarse de que el dólar retenga su estatus de moneda de reserva, y ha estado tomando medidas para preservar ese papel.