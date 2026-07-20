Trabajadores bloquean bulevar Isidro López en Saltillo para exigir pago de salarios o liquidación

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Saltillo
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    Trabajadores bloquean bulevar Isidro López en Saltillo para exigir pago de salarios o liquidación
    Exigen que la empresa pague los salarios adeudados o entregue una liquidación al 100 por ciento. ULISES MARTÍNEZ

Desde hace más de un año, los empleados de Palliser han enfrentado paros constantes debido a la situación laboral de la compañía

Trabajadores de la empresa Palliser se manifestaron la mañana de este lunes para exigir el pago de los salarios que, aseguran, les adeudan, así como una liquidación conforme a la ley, luego de que les informaran que la planta dejaría de operar.

La protesta inició alrededor de las 08:00 horas, cuando los empleados bloquearon la circulación del bulevar Isidro López Zertuche para exigir una respuesta por parte de la empresa y de las autoridades laborales.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/maestros-bloquean-vialidades-en-saltillo-para-exigir-mejoras-laborales-y-pensiones-dignas-KK21091847

De acuerdo con los inconformes, desde hace más de un año han enfrentado constantes paros de labores debido a la situación de la compañía. Indicaron que fue el pasado domingo cuando se les notificó que durante esta semana no habría actividades, lo que incrementó la incertidumbre sobre su situación laboral.

Los trabajadores señalaron que ya cumplieron un mes en paro técnico y que durante ese periodo han recibido menos del 50 por ciento de su salario. Incluso, algunos aseguraron haber percibido apenas 200 pesos por semana, cantidad que consideran insuficiente para cubrir sus necesidades básicas.

Ante este panorama, exigieron que la empresa cubra los sueldos pendientes o, en caso de concretarse el cierre de operaciones, que se les otorgue una liquidación al 100 por ciento conforme a lo establecido en la legislación laboral.

El bloqueo generó afectaciones a la circulación vehicular en una de las principales vialidades de Saltillo, mientras los trabajadores reiteraron que su objetivo es obtener certeza sobre su futuro laboral y el pago de las prestaciones que les corresponden.:::

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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