Isaac del Toro supera una caída, acaba tercero en la Etapa 15 y escala al podio del Tour de Francia

Isaac del Toro brilló en el Tour de Francia 2026. El ciclista mexicano terminó tercero en la Etapa 15, de 183.9 kilómetros entre Champagnole y Plateau de Solaison, para escalar al tercer lugar de la clasificación general y recuperar el maillot blanco como líder de los jóvenes. El triunfo quedó en poder de Remco Evenepoel, quien detuvo el cronómetro en 4 horas, 23 minutos y 9 segundos. Tadej Pogačar cruzó segundo, mientras el bajacaliforniano llegó seis segundos después para completar el podio. Fue el cuarto Top 3 de Del Toro en su debut, luego de ganar la Etapa 2, ser tercero en la 6 y segundo en la 14.

La jornada cambió a 20 kilómetros de la meta. Jonas Vingegaard perdió el control en una curva y provocó una caída en la que también quedaron involucrados Sepp Kuss, Brandon McNulty y Del Toro. El mexicano pudo levantarse y regresar al grupo; el danés sufrió una fractura de clavícula y abandonó cuando ocupaba el segundo puesto general. Pese al golpe, Isaac respondió en la subida final al Plateau de Solaison, un ascenso de 11.3 kilómetros con pendiente media del nueve por ciento. Pogačar tomó el mando a ocho kilómetros del cierre para endurecer el ritmo y trabajar a favor de su compañero. Únicamente Evenepoel y Del Toro resistieron su rueda. El mexicano lanzó dos aceleraciones en el último kilómetro, pero no consiguió desprender al belga, quien impuso su potencia en el esprint.

Del Toro acusó después dolor en la espalda y la pierna izquierda por la caída, aunque celebró haber mantenido el plan del UAE Team Emirates-XRG. Con este resultado, Pogačar conserva el maillot amarillo con 55 horas, 41 minutos y 31 segundos. Evenepoel es segundo, a cinco minutos, e Isaac del Toro aparece tercero, a 5:58 del líder. Además, aventaja por 25 segundos al francés Paul Seixas, cuarto general y su principal perseguidor en la clasificación juvenil. Del Toro llegará así al segundo día de descanso instalado en el podio virtual del Tour de Francia y con el maillot blanco sobre los hombros. La carrera continuará el martes con una contrarreloj individual de 26 kilómetros entre Évian-les-Bains y Thonon-les-Bains, otra prueba decisiva para defender su histórica posición rumbo a París.