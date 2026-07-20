POLITICÓN: Xavier Herrera regresa al SIMAS Torreón con la encomienda de poner orden

I. AGENDA A FULL Ahora sí... ya se acabó el Mundial y eso implica que regresamos, con toda la atención, al día a día. Entre otras cosas, eso quiere decir que los escándalos en los cuales se encuentran envueltos Marina del Pilar Ávila, Rubén Rocha Moya, Adán Augusto López y múltiples otros morenistas van a recuperar el interés del público. En particular habrá que voltear la vista a la Corte del Distrito Sur de Nueva York, donde está programada para hoy la audiencia en la cual se dictará sentencia al mítico capo Ismael “El Mayo” Zambada, quien ya se ha declarado culpable de los delitos que le imputaron. II. ¿PURO TRÁMITE? La audiencia podría considerarse de trámite, pues, al menos en teoría, solamente se trata de conocer cuál es el castigo que el juez Brian Cogan impondrá al exsocio de “El Chapo” Guzmán. Pero los que le entienden a estos asuntos afirman que podrían registrarse sorpresas cuando el juzgador haga uso de la palabra y hable en torno a los delitos que se imputan a “El Mayo”, cuya aparición en Estados Unidos sigue rodeada de misterio y mantiene en tensión al oficialismo mexicano.

III. DESCANSO Los que no van a retomar –al menos no todavía– el ritmo de trabajo posmundial son los integrantes del Poder Legislativo de Coahuila, aunque eso podría pensarse porque la sesión de esta semana, que regularmente se desarrolla en martes, se adelantó para hoy. Pero la razón del adelanto es otra: el rebaño que pastorea Beatriz Eugenia Fraustro se va de vacaciones. ¿Cómo así?, dirá usted. ¿Cómo que se van de vacaciones si para eso se requiere haber laborado primero? Pues sí, pero esa es una regla que no aplica en ciertas áreas del servicio público, entre ellas el Congreso del Estado. IV. ¿INMERECIDO? Oficialmente lo que se dice es que el personal operativo del Congreso sí trabaja y son ellos quienes merecen las vacaciones y por ello habrá sesión hoy y hasta el viernes de la siguiente semana, de forma que asesores, asistentes, así como el personal administrativo y manual puedan disfrutar de unos días con sus familias, lejos del estrés que implica el trajín diario de dicha institución... aunque nadie crea que eso sea cierto.

V. LA DECISIÓN El relevo en el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Torreón se precipitó tras la renuncia presentada en días recientes por su director ante el Consejo del organismo, en medio de una problemática financiera y operativa que ya era inocultable. Con ese antecedente, la autoridad municipal está obligada a presentar una terna para designar al nuevo titular; sin embargo, en los hechos, el proceso tiene nombre y apellido. Xavier Herrera Arroyo será quien asuma la dirección este martes. Su inclusión en la terna será meramente formal, pues la decisión política ya está tomada frente a la urgencia de recomponer el organismo. VI. LAS RAZONES La designación responde, nos cuentan, a la confianza que mantiene con la autoridad municipal. Pero también pesa su experiencia: ya encabezó el propio SIMAS en una etapa anterior, lo que le da conocimiento directo de su operación, y posteriormente estuvo al frente de la Subsecretaría de Egresos del Gobierno del Estado. Su principal fortaleza es combinar conocimiento técnico, capacidad administrativa y autoridad para tomar decisiones difíciles en un organismo que ya no admite improvisaciones ni margen para el error.

VII. EL ORDEN Con la salida de Roberto Escalante comienza una etapa que, según distintas fuentes, tendrá dos objetivos muy claros: ordenar la casa y desatar los nudos acumulados durante los últimos años. No se trata únicamente de administrar la crisis, sino de revisar procesos, contratos y decisiones que llevaron al sistema a su desastrosa condición actual. La prioridad será estabilizar las finanzas, atender los rezagos operativos y recuperar la capacidad de respuesta del organismo. Paralelamente, iniciará una revisión de fondo para reconstruir cómo se llegó a este escenario y determinar dónde comenzaron las fallas. VIII. LA RESACA En distintos círculos políticos se comenta que varios colaboradores de la anterior administración comienzan a despertar de una larga celebración. Durante años actuaron como si el tiempo estuviera de su lado y como si las decisiones tomadas jamás fueran objeto de revisión. Hoy el escenario cambió. La resaca no sólo es mediática, sino también legal, y para algunos podría venir acompañada de expedientes, revisiones y la obligación de explicar actos y omisiones que antes pensaron estaban destinados a quedar en el olvido.